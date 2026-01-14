Unde a apărut problema și ce indicatoare au fost montate

Totul s-a întâmplat pe autostrada A9, într-un sector din landul Turingia. Aici a fost montată o combinație de trei indicatoare rutiere, unul sub altul. Primul indica o limită de viteză de 80 km/h. Sub el era amplasat un semn de interzicere a depășirii. Al treilea indicator era o plăcuță albă suplimentară, pe care apăreau simbolurile unui camion, ale unui autobuz și ale unui autoturism cu remorcă.

Această combinație i-a indus în eroare pe mulți șoferi de autoturisme, care au crezut că atât limita de viteză, cât și interdicția de depășire se aplică doar vehiculelor desenate pe plăcuța suplimentară.

Greșeala făcută de șoferi și cum au apărut amenzile

Mulți conducători auto au tras concluzia că limita de 80 km/h nu li se aplică și au circulat cu viteze mai mari. Rezultatul a fost activarea în masă a radarelor fixe din zonă și, implicit, valuri de amenzi pentru depășirea vitezei legale.

Cazul a fost relatat și de Bild, care a scris despre nemulțumirea șoferilor surprinși de sancțiuni, mulți dintre ei susținând că semnalizarea este neclară și ușor de interpretat greșit.

Explicația oficială a poliției: ce înseamnă, de fapt, aceste semne

Din cauza numărului mare de contravenții, poliția rutieră din Turingia a intervenit public pentru a clarifica situația. Specialistul în drept rutier Melani Lajer a explicat că eroarea vine din modul în care șoferii „citesc” indicatoarele.

Potrivit acesteia, plăcuța suplimentară nu limitează aplicarea semnului principal de limită de viteză. Altfel spus, limita de 80 km/h se aplică tuturor vehiculelor, fără excepție. În schimb, semnul de interzicere a depășirii este valabil doar pentru categoriile de vehicule indicate pe plăcuța albă, adică pentru camioane, autobuze și autoturismele care tractează remorci.

„Plăcuțele adiționale completează informația, nu o anulează. Limita de viteză rămâne valabilă pentru toți participanții la trafic”, a explicat specialistul, citată de Blic.

Acest caz arată cât de ușor pot apărea neînțelegeri atunci când indicatoarele rutiere sunt complexe sau amplasate într-o combinație greu de descifrat din mers. Deși interpretarea corectă este clară din punct de vedere legal, mulți șoferi au ajuns să plătească amenzi din cauza unei concluzii greșite trase în câteva secunde, la volan. Autoritățile reamintesc că, în cazul dubiilor, regula de bază este simplă: indicatorul principal se aplică tuturor, iar plăcuțele suplimentare restrâng sau detaliază doar anumite aspecte, nu anulează regula de bază.

