Ambasada Elveției în România a publicat recent o radiografie a relațiilor bilaterale, evidențiind rolul strategic pe care țara noastră îl joacă în regiune. România a devenit cel mai mare partener comercial al Elveției din Europa de Sud-Est, iar cifrele investițiilor sunt în continuă creștere.

Unde merg banii: 221,5 milioane CHF pentru dezvoltare

Cea mai importantă componentă a parteneriatului este Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Din bugetul total de 1,3 miliarde de franci alocat de elvețieni pentru securitatea și prosperitatea Europei, România va primi 221,5 milioane CHF.

Fondurile vor fi investite în cinci piloni principali:

Eficiență energetică: Proiecte pentru reducerea consumului și sustenabilitate.

Proiecte pentru reducerea consumului și sustenabilitate. Siguranță publică: Întărirea mecanismelor de protecție a cetățenilor.

Întărirea mecanismelor de protecție a cetățenilor. Implicare civică: Susținerea societății civile.

Susținerea societății civile. Sisteme sociale: Îmbunătățirea serviciilor de asistență.

Îmbunătățirea serviciilor de asistență. Creștere economică: Sprijin pentru mediul de afaceri.

Schimburi comerciale de miliarde

Elveția nu este doar un donator, ci și un investitor major, ocupând locul 8 în topul investitorilor străini în România.

Balanța comercială arată un interes masiv pentru produsele și serviciile românești:

Exporturi către România: 2 miliarde CHF.

2 miliarde CHF. Importuri din România: 1,6 miliarde CHF.

Câți români trăiesc în Elveția?

Infograficul publicat de ambasadă oferă și cifre actualizate privind migrația între cele două state. În timp ce în România trăiesc doar 675 de cetățeni elvețieni, comunitatea românească din Elveția este una semnificativă, numărând 35.500 de persoane.

Campioni la internet și cercetare

Un detaliu interesant subliniat de oficiali este performanța tehnologică. România și Elveția merg „mână în mână” în topul mondial al vitezei la internet fix, ocupând locurile 13, respectiv 14.

De asemenea, cooperarea se extinde și în zona academică, Elveția fiind un partener strategic pentru New Europe College din București, susținând inovația și cercetarea românească.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE