TRUCK&BUS 2026: peste 14.600 de amenzi într-o săptămână

Poliția Română a aplicat 14.612 sancțiuni contravenționale, în urma controalelor desfășurate la nivel național în cadrul acțiunii TRUCK&BUS, organizată între 9 și 15 februarie 2026, sub coordonarea ROADPOL (Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa), la care România este parte.

Potrivit unui comunicat al IGPR, acțiunea a avut ca scop combaterea încălcării normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane cu capacitatea mai mare de 8+1 locuri și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone.

Camionagii prinși cu „magnetul” și „telecomanda” la tahograf

În cadrul controalelor, polițiștii rutieri au verificat 26.034 de autovehicule și au aplicat 14.612 sancțiuni contravenționale.

Din totalul sancțiunilor aplicate:

  • 1.357 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză;
  • 47 pentru conducerea vehiculelor sub influența alcoolului;
  • 1.986 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție;
  • 980 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă;
  • 230 pentru utilizarea incorectă a aparatului tahograf;
  • 1.824 pentru abateri constatate la funcționarea aparatului tahograf.

De asemenea, au fost aplicate:

  • 1.001 sancțiuni pentru deficiențe tehnice;
  • 234 pentru depășirea masei totale maxime autorizate a vehiculului;
  • 710 pentru lipsa unor documente ale conducătorilor de vehicule;
  • 641 pentru lipsa unor documente ale vehiculului;
  • 402 pentru lipsa unor documente ale operatorilor de transport.

Totodată, polițiștii au aplicat 125 de sancțiuni pentru fixarea necorespunzătoare a mărfurilor și 37 pentru nerespectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase.

Alte 5.038 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri la normele rutiere.

Potrivit autorităților, astfel de acțiuni sunt organizate constant de Poliția Rutieră, în vederea reducerii riscului rutier și menținerii unui climat de siguranță rutieră pe drumurile publice.

Șoferi lăsați fără camioane

Luni, 9 februarie 2026, când au început controalele, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Bacău au oprit un TIR pe DN2. În urma descărcării cartelei tahografice a camionagiului și a tahografului montat în vehicul, analizarea datelor a constatat manipularea aparaturii, motiv pentru care polițiștii au verificat habitaclul și au găsit un dispozitiv de manipulare tip „telecomandă”.

Operatorul de transport a fost sancționat cu amendă în valoare de 12.000 de lei, iar vehiculul a fost imobilizat prin ridicarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Iar în Mureș, pe DN13, agenții au identificat în trafic un ansamblu rutier care utiliza un echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului, de tip „magnet”. Camionul a fost confiscat, iar operatorul de transport a fost sancționat cu amendă de 12.000 de lei.

Trei controale ROADPOL în 2026

ROADPOL a planificat pentru acest an trei astfel de săptămâni de campanii intensive.

După această perioadă, vor urma acțiuni în mai și noiembrie.

Pentru transportatorii și șoferii corecți, controlul înseamnă un disconfort temporar. Sfatul autorităților este simplu: verificați vehiculul și documentele de două ori mai atent, pentru că șansele de a fi prins în această săptămână sunt mai mari decât în mod normal.

Următoarele campanii sunt programate pentru 4-10 mai 2026 și 16-22 noiembrie 2026.

