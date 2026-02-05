A înjunghiat un polițist și a fugit de la fața locului

Polițistul în vârstă de 42 de ani a fost atacat, pe 4 februarie, în jurul orei 18.20, pe strada Luminișului din municipiul Baia Mare, fiind lovit cu un cuțit, de două ori, în zona spatelui. Agentul, care se afla în timpul liber, a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la Spitalului Județean Baia Mare. Starea sa de sănătate este bună, potrivit unor surse medicale citate de presa din Maramureș.

Bănuit de comiterea faptei este un adolescent de 16 ani, care a fugit imediat după ce l-a rănit pe polițist.

„Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 42 de ani ar fi fost agresat fizic. În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani”, a transmis IPJ Maramureș.

Adolescentul a fost depistat ulterior, fiind în prezent în custodia polițiștilor. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Reacția Sindicatului Europol

După incidentul în care „doar o minune” a evitat o tragedie, reprezentanții Sindicatului Europol au reacționat pe Facebook.

„Un coleg de-al nostru, polițist la Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Baia Mare, care se afla în timpul liber, a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute, fiind lovit de două ori cu un cuțit. Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale. A fost transportat de urgență secția UPU a Spitalului Județean Baia Mare unde i se acordă îngrijirile medicale”, au precizat aceștia.

Sindicatul Europol mai susține că „asemenea fapte arată nepăsarea manifestată de toate guvernele succedate la conducerea țării, privind creșterea gradului de protecție juridică a polițiștilor”.

„Să fii polițist nu înseamnă că ai vreo protecție specială. Dimpotrivă, înseamnă că cei față de care aplici legea te vor ține minte și te vor ataca în oricare moment în care vor avea ocazia. Să fii polițist înseamnă să te uiți peste umăr de fiecare dată când ești în civil, în timpul tău liber, pe stradă. Și asta pentru că riscul de a fi polițist te urmărește tot timpul, toată viața”, au mai adăugat ei.

Sindicatul Europol mai spune că „este inadmisibil ca asemenea fapte să aibă loc într-o societate europeană. Nicio altă țară membră a Uniunii Europene nu își tratează cu atâta dispreț forțele de ordine”.

