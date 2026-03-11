O tânără din Țările de Jos a cucerit lumea transporturilor la doar 24 de ani

Sophie van Dalen, o tânără de 24 de ani din Nuenen, a găsit în lumea transporturilor o cale de a-și depăși timiditatea și nesiguranța.
 
Crescută într-o familie de transportatori, tânăra a luat o decizie neașteptată la vârsta de 17 ani: să urmeze o carieră de șofer de camion. Alegerea i-a schimbat complet viața și nimeni nu și-ar fi imaginat că se va ține de planul din adolescență.
 
Tatăl său a fost sceptic la decizia fetei și a spus încă de la început că „Sophie nu va rezista nici măcar o zi pe camion”.

Totuși, tânăra, care împlinește 25 de ani anul acesta, i-a demonstrate că s-a înșelat și a reușit să își depășească toate limitele, relatează portalul de știri Volkskrant.nl.

Familia a inspirat-o pe Sophie să devină șofer de camion

Familia lui Sophie a fost mereu implicată în lumea transporturilor. Tatăl ei, un șofer experimentat. El a condus un business de transport de produse refrigerate până în 2018, când a decis să se retragă pentru mai multă liniște.

„Era un business minunat, cu 15 camioane de răcire, dar după ce a închis, și-a găsit pacea”, povestește Sophie pentru presa olandeză.

Deși tatăl și sora ei au continuat să conducă împreună un camion, Sophie nu s-ar fi văzut lucrând în echipă: „Eu sunt foarte independentă”, recunoștea ea.

Mama ei, de asemenea, este o prezență remarcabilă în familie, fiind acum în proces de obținere a permisului pentru vehicule grele.

„Tatălui meu i-a venit ideea să facă drumuri mai lungi împreună, poate chiar până la Barcelona. Mama este foarte curajoasă, iar eu am noroc cu părinții mei”, mărturisește Sophie.

Cum a ajuns tânăra șofer de camion la 24 de ani

Decizia lui Sophie de a deveni șofer de camion nu a fost una evidentă. Inițial, ea a încercat să studieze pentru a deveni oftalmolog, dar a renunțat rapid. Tânăra și-ar fi dorit să fie tehnician, dar materiile grele și cărțile stufoase au determinat-o să renunțe.
 
„Am văzut toate acele cărți groase de fizică și chimie și am știut că nu e pentru mine. Atunci m-am înscris la o școală de șoferi profesioniști și am început un nou drum”, mai spune ea.
 
La școala de șoferi de camion, Sophie și-a găsit locul printre colegii cu aceleași aspirații, obținând certificarea „cod 95”. Certificarea este esențială pentru șoferii profesioniști.
 
„Era o atmosferă plăcută, cu cinci femei în clasă, cel mai mare număr de până atunci. Am învățat despre tehnologia camioanelor, regulile de trafic și utilizarea tahografului”, a mai spus ea.

Tânăra a trecut rapid de la livrări între orașe la curse lungi la volanul TIR-ului

Cariera lui Sophie a început cu activități de distribuție, transportând diverse produse, de la paleți la pahare pentru promoțiile supermarketurilor.
 
Totuși, dorința ei de a fi mai independentă și de a avea o rutină stabilă a determinat-o să caute joburi care implicau călătorii mai lungi și nopți petrecute pe drum.
 
„Am început să transport malț către fabrici de bere, cu un camion siloz. Dormeam lângă fabrici și mă bucuram de liniște. În parcări, mă așezam mereu la masă cu șoferi mai în vârstă, oameni care îmi aminteau de tatăl meu. Tinerii au uneori prea multă vorbărie”, spune Sophie.

După doi ani, Sophie s-a alăturat afacerii familiei sale și a început să transporte produse congelate, inclusiv gustări populare precum crochete și hamburgeri.
 
„Îmi place să am o rutină și să știu că am mereu aceeași mașină. Prietenul meu, Thijs, care este tot șofer, transportă produse diverse, de la saltele la produse de supermarket”, mai mărturisește tânăra, în interviul acordat pentru presa olandeză.

Șoferița de camion și-a cunoscut dragostea pe drum

Sophie și Thijs s-au cunoscut prin intermediul muncii, o întâlnire care s-a transformat rapid în dragoste.
 
„Când l-am întâlnit pe Thijs, am simțit imediat o conexiune. Deși aveam o relație la acel moment, am realizat că Thijs este foarte diferit. El era direct și puternic, exact opusul relației mele anterioare”, povestește ea.
 
Cei doi locuiesc acum împreună, după ce Sophie a cumpărat prima ei casă la 21 de ani, cu sprijinul părinților. Recent, au făcut un pas important, achiziționând o locuință mai mare.
 
„Nu am apucat să o văd înainte să o cumpărăm, dar Thijs era entuziasmat. Acum avem mult de renovat, dar spațiul este generos”, recunoaște ea.

De-a lungul anilor, tot mai multe femei au decis să devină șofer de camion sau s-au alături partenerilor lor în drumurile lungi cu TIR-ul prin Europa. Dintre românce, Adriana Oprea este cea mai cunoscută șoferiță de camion. Tânăra a devenit cunoscută în mediul online în 2020, atunci când s-a lansat pe TikTok. Povestea ei a ajuns la milioane de români și a devenit imediat virală.

Bernice King, fiica lui Martin Luther King jr, despre America lui Donald Trump: „Glorificarea forțelor polițienești, adâncirea diviziunilor rasiale și suferința economică a multor oameni vulnerabili"
Nicușor Dan spune că SUA vor aduce în România doar tehnică defensivă: „Nu vă temeți". Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Știri România 13:33
Nicușor Dan spune că SUA vor aduce în România doar tehnică defensivă: „Nu vă temeți”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Statul pierde prin scutirile fiscale de aproape 6 ori suma încasată din majorarea taxelor locale
Știri România 13:31
Statul pierde prin scutirile fiscale de aproape 6 ori suma încasată din majorarea taxelor locale
Motivul pentru care Theo Rose nu își expune fiul în mediul online. Fanii artistei nu știu cum arată Sasha
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Theo Rose nu își expune fiul în mediul online. Fanii artistei nu știu cum arată Sasha
Anunțul făcut de Georgiana, soția lui Marian Godină, după ce acesta a plecat la „Survivor România". „Încerc să par puternică"
Stiri Mondene 13:52
Anunțul făcut de Georgiana, soția lui Marian Godină, după ce acesta a plecat la „Survivor România”. „Încerc să par puternică”
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă"
Politică 14:03
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Cum a împărțit Ilie Bolojan banii: mai puțini pentru Educație și Sănătate, mai mulți pentru Cotroceni, Justiție și SRI
Politică 13:22
Cum a împărțit Ilie Bolojan banii: mai puțini pentru Educație și Sănătate, mai mulți pentru Cotroceni, Justiție și SRI
