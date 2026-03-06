Sursa: Facebook, Primăria Municipiului București

Potrivit unei postări publicate de Primăria Capitalei pe Facebook, incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 23.00.

„Spunem STOP vandalizării domeniului public!”, au transmis reprezentanții autorităților locale, descriind intervenția polițiștilor locali.

Conform informațiilor prezentate, „un adolescent, de 15 ani, a fost surprins aseară, la ora 23.00, în timp ce mâzgălea cu vopsea blocul cu coloane de la Piața Romană!”.

Tânărul nu s-a oprit nici măcar în prezența trecătorilor: „nu s-a sfiit nici măcar de trecători”.

Polițiștii locali au intervenit rapid, i-au confiscat materialele folosite și au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.

Potrivit Primăriei București, „polițiștii locali i-au confiscat cele șase tuburi de spray și o cutie de vopsea, l-au amendat și a fost pus să curețe”.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor fi monitorizate mai atent în perioada următoare.

„Poliția Locală a Municipiului București va supraveghea permanent, pentru a combate aceste fenomene, care nu au legătură cu arta urbană”, au mai precizat reprezentanții instituției.

În același mesaj, administrația locală anunță și alte măsuri pentru curățarea orașului: „În curând, venim cu vești despre programul legat de zonele murdare/vandalizate”.

Videoclipul a fost vizualizat de peste 22.000 de oameni.

