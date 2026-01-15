Munții Tatra reprezintă sectorul cel mai înalt al lanțului montan carpatic, grupa Carpaților de Vest. Se întinde la granița dintre Slovacia și Polonia, cea mai mare parte a masei montane revenindu-i primeia. Cel mai înalt punct este vârful Gerlachovský, cu o altitudine de 2.655 de metri, din partea slovacă.

Un videoclip publicat pe Instagramul oficial al Munților Tatra din Slovacia a stârnit o dezbatere intensă online.

În imagini, un tânăr este surprins mergând prin zăpadă îmbrăcat în pantaloni scurți, o bluză udă și pantofi sport. Locul filmării nu este precizat.

Înregistrarea, însoțită de comentariul ironic „Pražáci na horách” („Praghezii, pe munte”), a declanșat reacții mixte.

Unii utilizatori l-au apărat pe tânăr, considerând că ar putea fi vorba despre un adept al otuzilismului.

„Mă fascinează cum unii nu se bucură de frumusețea naturii, ci preferă să-i judece pe ceilalți”, a comentat o utilizatoare, Eva.

Alții au luat situația în derâdere. „Pe munte merg doar în șlapi, iar când ninge, îmi pun șosete în sandale”, a glumit un utilizator.

Pe de altă parte, există și voci critice care condamnă lipsa de pregătire a tânărului. „Niciodată nu aș merge pe munte nepregătită. Oameni ignoranți sunt peste tot, indiferent de origine”, a scris Sabča.

Acest incident evidențiază problema turiștilor nepregătiți în zonele montane, subiect frecvent întâlnit în relatările serviciilor de salvare montană. Deși aparent amuzante, pot pune în pericol viețile celor implicați, mai ales în condiții meteo nefavorabile.

