Tragedia a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când tânărul de 20 de ani a comandat un Uber. Împreună cu iubita sa și cu tatăl său, urmau să se întoarcă acasă după o ieșire în oraș.

La scurt timp, un autoturism a oprit în apropierea lor, iar tânărul petrecăreț a crezut că mașina comandată sosise. A fost o neînțelegere care avea să aibă consecințe fatale pentru el.

În mașina pe care tânărul a confundat-o cu un Uber era o femeie. Aceasta tocmai parcase mașina și se îndrepta spre locuința sa, relatează publicația Kölnische Rundschau.

În momentul în care a vrut să coboare din autoturism, tânărul i-a cerut să îl ducă acasă. „Femeia s-a simțit hărțuită și intimidată”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru publicația citată.

Soțul femeii, în vârstă de 25 de ani, care a ajuns la fața locului la scurt timp, l-a atacat pe tânărul de 20 de ani și l-a lovit până când acesta a căzut la pământ. Victima a suferit răni grave la cap și a fost transportată la spital în stare critică. Luni, tânărul a murit în urma atacului.

O comisie de anchetă pentru omor a deschis o investigație împotriva agresorului. Ancheta este în desfășurare, însă cercetările vizează infracțiunea de vătămare corporală periculoasă soldată cu moartea victimei. Pentru că nu au fost îndeplinite condițiile legale, suspectul nu a fost plasat în arest preventiv.