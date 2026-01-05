În doar câteva zile, acesta a spart trei maşini din curtea unui atelier de reparaţii auto, a furat alte trei și le-a condus pe drumurile publice fără să dețină permis de conducere, relatează publicația locală Bihoreanul.

În noaptea de 26 decembrie și 1 ianuarie, respectiv seara de 2 ianuarie, acesta a sărit gardul unui atelier de reparații auto din Oradea, cu scopul de a intra în curtea societății comerciale. Acesta a verificat mașinile, iar din cele care nu erau încuiate, a furat diverse bunuri.

Conform anchetei pornite de polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului Oradea, tânărul a ajuns la Oradea, la fiecare dintre aceste „lovituri”, la volanul mașinilor furate, în ciuda faptului că nu are un permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe 26 decembrie, acesta a folosit o autoutilitară cu benă sustrasă din municipiul Beiuș, iar pe 1 și 2 ianuarie a condus autoturisme furate din orașul Ștei.

Din fericire, toate obiectele și vehiculele furate au fost recuperate și returnate proprietarilor. Traian, un tânăr de 25 de ani, are un istoric consistent de infracțiuni similare, începând din adolescență. În anul 2022, a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furturi și conducerea fără permis.

Pe 3 ianuarie 2026, acesta a fost reținut de autorități și prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Oradea. Judecătorul a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tânărul a contestat deja măsura, urmând ca verdictul final să fie dat de Tribunalul Bihor.

Cercetările în acest caz continuă, fiind coordonate de polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului Oradea, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

