Tânăra care a supravieţuit tentativei de omor de la metrou a aşteptat ore întregi până să poată spune unui poliţist ce s-a întâmplat. Asta pentru că, la poliția de la metrou, atunci când a mers să povestească ce a pățit, în fața ei era o femeie care își pierduse sacoșa pe peron, a povestit socrul tinerei. Și tatăl acesteia a făcut declarații cutremurătoare. Acesta a spus că agresoarea ar fi avut scris în palmă mesajul „Am făcut-o, dar am confundat-o”.

Clopotele bisericii s-au auzit la primele ore ale dimineții de miercuri în satul doljean Lișteava, imediat după ce lumea din comuna Ostroveni a aflat că tânăra ucisă de craioveanca Magdalena Șerban, după ce a împins-o în fața unei garnituri de metrou , este consăteanca lor Alina Ionela Ciucu. Socrul tinerei povesteşte exact cum s-a întâmplat evenimentul.

„Eu am lăsat-o la staţia de metrou Costin Georgian, trebuia să meargă la dentist în zona Dristor. A coborât la metrou, eu am plecat în treaba mea. După 15 minute, am fost sunat de soţie că Alexandra plânge şi nu ştiu ce s-a întâmplat. Am luat legătura cu ea, am întrebat-o ce s-a întâmplat, mi-a zis că cineva a vrut s-o împingă, să o arunce în faţa metroului. M-am dus imediat s-o iau, şi am sunat la 112, anunţând ce s-a întâmplat la metrou. Doamna a zis că nu prea ştie ce să-mi spună, dar că trebuie să merg înapoi la staţia de metrou, să iau legătura cu angajaţii de acolo şi să le spun lor despre ce e vorba”, povesteşte bărbatul, potrivit Observator.ro.

„Am crezut că aşa se procedează, am mers înapoi la staţia de metrou, am luat legătura cu un angajat. Domnişoara de acolo mi-a făcut legătura cu poliţia, mi-a zis că ei au poliţia lor şi că la ei de fapt trebuie să mergem, să facem o plângere. Le-am explicat că este vorba de ceva mai grav, că cineva a vrut s-o omoare, s-o arunce în faţa metroului. Mi-au spus că trebuie să se uite pe camere, etc. Mi-au spus că trebuie să merg la Poliţie, la Piaţa Unirii. Am luat fata, m-am urcat în metrou. În jurul orei 17:45 am ajuns la Unirii”.

Socrul fetei spune că, odată ajunşi la poliţie, au fost puşi să aştepte aproape 2 ore, pentru că în faţa lor era o femeie care îşi pierduse sacoşa pe peron.

„Am ajuns la secţie, am spus ofiţerului de serviciu despre ce e vorba, ne-au zis că trebuie să aşteptăm, că mai e o persoană în faţă, care-şi uitase o sacoşă pe peron. Şi am aşteptat în jur de 2 ore. Timp în care noi chiar vroiam să renunţăm, am crezut că asta e, ăsta-i sistemul la noi şi n-avem ce face. Domnul poliţist a ieşit şi ne-a spus că mai durează, că este doar el singur. I-am spus despre ce e vorba şi ne-a zis să avem puţină răbdare. Prin jurul orei 19 am apucat să dăm o declaraţie. Am mers, ne-am uitat pe camere. Nu mergeau decât câteva, dar am reuşit să identificăm momentul. Când a văzut domnul poliţist despre ce e vorba, deja şi-a schimbat şi dânsul ideea, fiind de acord că este ceva foarte grav. Către finalul audiderii, domnul poliţist a primit un telefon în care s-a anunţat un suicid. A zis că trebuie să meargă acolo, noi am lăsat numerele de telefon şi am plecat către casă. După ce am ajuns acasă, a mai durat câteva minute şi am fost sunaţi că problemele sunt mult mai grave şi că trebuie să ne întoarcem la Poliţie să mai dăm câteva declaraţii. De la ora 15:36, din momentul în care s-a întâmplat evenimentul”, a declarat bărbatul.

Tatăl tinerei supraviețuitoare face declarații cutremurătoare

„Aproape două ore am stat ca să-mi ia declarația, pentru că în fața mea era o doamnă cu un copil, îi spunea polițistului că și-a uitat geanta. Polițistul a venit și ne-a întebat, i-am spus că a fost împinsă în fața metroului. Nu a crezut din prima. Trebuia să-i ia declarația doamnei. În jurul orei 19.00 am putut da declarații. Are 22 de ani, a făcut handbal. A venit în spatele ei, pur și simplu a împins-o. Ea a crezut că este o glumă a unei prietene și în secunda în care a întors capul. Când și-a dat seama că nu e glumă, a pus dreptul în față și l-a stopat. A opus rezistență și a reușit să se salveze. Atunci a sărit lumea și a reușit să fugă. Toate acestea s-au întâmplat la 10 metri în fața metroului. Era prima victimă și poate nu mai era a doua. Mai avea un centimetru și depășea, deja era piciorul în aer”, a declarat bărbatul, la Antena 3.

Întrebat ce au făcut oamenii când au văzut ce se întâmplă, tatăl tinerei a povestit: „Au sărit câțiva cetățeni și au întrebat-o: „Ce ai doamnă, ce ai cu ea. Și ea spunea: „Nu că mi-a furat banii. Mi-a luat banii ca să se victimizeze. Și atunci câțiva cetățeni au întrebat-o: I-ai luat tu banii? Și ea a spus: Nu vă uitați cum arăt eu și cum arată ea? Ea arăta spre buzunarul ei și spunea: Mi-a luat banii, mi-a luat banii și repeta. Apoi a venit metroul, persoanele au intrat în metrou, fiica mea a urcat și ea de frică și atunci a realizat ce s-a întâmplat, a izbucnit în plâns, a mers la cabinetul stomatologic, nu a ajutat-o nimeni. Agresoarea a rămas pe peron. Ne-am uitat pe filmări și agresoarea se plimba foarte liniștită pe peron către ieșire cu telefonul la ureche. Am înțeles de la poliție că i-ar fi găsit în palmă, dacă nu mă înșel: „Am făcut-o, dar am confundat-o”. I-au găsit scris în palmă. Așa au găsit scris în momentul în care au arestat-o. Putea fi vorba despre fata noastră sau despre cealaltă”.

