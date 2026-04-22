Cât a costat operația lui Nicu Grigore, după accidentarea de la „Survivor România” 2026. Cine a plătit suma uriașă

Accidentarea mea a avut loc pe 3 februarie, un eveniment neplăcut care m-a făcut să ies din competiția Survivor. A fost un moment dificil, pentru că totul s-a întâmplat foarte rapid. Genunchiul s-a umflat imediat și am simțit durere, dar cea mai mare durere a fost chiar în momentul impactului.

După aceea, am încercat să rămân calm și am așteptat să se dezumfle, pentru a putea discuta cu medicii și a înțelege exact ce s-a întâmplat”, a spus Nicu Grigore pentru Click.

Fostul concurent a vorbit sincer despre vestea dată de medici și despre costurile intervenției chirurgicale, care nu au fost deloc mici.

„Medicii din Republica Dominicană s-au ocupat de mine imediat, mi-au făcut RMN-ul și au stabilit diagnosticul de ruptură de ligamente. Ulterior, pe 12 februarie m-am întors în țară, deja cu ligamentele afectate serios. Diagnosticul a fost confirmat și mai târziu, în Viena, unde am ales să merg pentru o a doua opinie și pentru tratament. A fost o perioadă complicată, dar am avut încredere în medici și în procesul de recuperare.

Am avut un prieten care cunoștea un chirurg foarte bun din Viena și, pentru mine, era important să mă refac 100%. Nu spun că nu avem medici buni în România, dar am vrut să merg pe încredere și pe o recomandare sigură. Costurile operației și ale recuperării sunt acoperite de asigurarea emisiunii, care are acoperire internațională și ar fi ajuns undeva între 10.000 și 15.000 de euro. Eu am suportat doar cazarea la hotel și transportul, aproximativ o mie și ceva de euro”, a mai spus concurentul de la Antena 1.

Nicu a vorbit și despre cum a decurs operația de la Viena. „Chirurgul care m-a operat este specializat de peste 20 de ani pe astfel de intervenții și a lucrat cu mulți fotbaliști de top. Am ajuns seara în Viena, a doua zi am avut consultul, iar în a treia zi am fost operat. Recunosc că am avut emoții legate de anestezie, pentru că în trecut, la alte operații, mă trezeam foarte greu. (…)”, a încheiat soțul Bellei Santiago.

