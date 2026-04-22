Drumul dintre Harghita și stațiunea Harghita Băi a fost blocat de zăpadă

O iarnă neașteptată a lovit zona montană din Harghita, unde ninsorile puternice din 21 aprilie au dus la formarea unui strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

Drumul către stațiunea Harghita Băi a devenit complet impracticabil. Navetiștii au fost nevoiți să coboare din autobuz și să meargă pe jos până în stațiunea. Autobuzul în care se aflau a rămas blocat în zăpadă.

Autoritățile nu mai au contract de deszăpezire, iar drumarii nu au intervenit

Drumarii nu au intervenit, deoarece contractele de deszăpezire au expirat încă din 15 martie, potrivit Antena 3 CNN.

„Nu am mai văzut așa ninsori în aprilie de ani buni”, spun localnicii, în timp ce navetiștii din Miercurea Ciuc au fost nevoiți să parcurgă pe jos ultimii doi kilometri până acasă, după ce autobuzul nu a mai putut continua drumul.

Stratul de zăpadă măsoară peste 15 centimetri în Harghita Băi

Deși ne aflăm în plină primăvară, stațiunea Harghita Băi arată ca într-un peisaj de sărbători de iarnă, cu zăpadă abundentă ce depășește 15 centimetri pe drumuri.

Meteorologii avertizează că vremea rece va persista până la finalul săptămânii, iar la altitudini mari sunt așteptate noi precipitații sub formă de ninsoare. Autoritățile le recomandă șoferilor să își echipeze corespunzător automobilele și să circule cu prudență în condițiile meteorologice actuale.

Pe drumurile din Brașov se circulă în condiții de iarnă

Drumarii brașoveni lucrează intens pentru deszăpezirea drumurilor montane din centrul țării, unde traficul se desfășoară în condiții de iarnă.

„Continuăm intervențiile în zonele afectate de ninsoare!”, au declarat reprezentanții DRDP Brașov.

Codul galben de ninsori rămâne valabil până vineri, 24 aprilie 2026, avertizează meteorologii.

În Brașov, un strat consistent de zăpadă s-a depus pe drumurile din județ. Pe pagina de Facebook Meteoplus au apărut mai multe imagini cu mașinila de deszăpezire care au intervenit.

Mai multe zone din România se află în prezent sub cod portocaliu de vreme recen brumă și ninsori. Administrația Națională de Meteorologie a publicat hartea regiunilor afectate. Atenționarea este valabilă până vineri, 24 aprilie 2026, la ora 10.00.

