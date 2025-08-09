Polițistul rutier din Sebeș a devenit eroul tinerei românce din Craiova în timpul vacanței sale în Creta.

O tânără din Craiova, salvată de la înec în Creta, de un polițist român

Incidentul a avut loc joi, 7 august, pe o plajă din insula grecească. Tânăra de 20 de ani din Craiova a fost luată de valuri și dusă în larg, ajungând într-o situație critică.

În momentele ei de panică, când nimeni nu reacționa, polițistul David Bogdan a intervenit prompt. El a înotat cu toate forțele spre victimă, reușind să o aducă în siguranță la mal.

Gestul eroic al polițistului a fost făcut public de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, după ce fata din Craiova i-a trimis un mesaj emoționant de mulțumire.

Victima din Craiova: Dacă el nu ar fi fost acolo, finalul putea fi tragic

În mesajul său, tânăra a descris momentele terifiante: „Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa”.

Victima din Craiova a continuat, subliniind importanța intervenției polițistului: „Dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic”.

Tânăra și-a exprimat profunda recunoștință față de salvatorul ei: „Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator”.

