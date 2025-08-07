Orașul din Sicilia unde casele sunt foarte ieftine

Kiki Leigh a achiziționat proprietatea vara trecută și de atunci lucrează la renovarea ei. Kiki, originară din Canada, locuia anterior în Los Angeles, unde chiria pentru un apartament cu o cameră ajungea la 2.500 de dolari pe lună. Nemulțumită de costurile ridicate ale vieții, ea a descoperit un orășel italian care vindea case la prețuri foarte mici.

Mussomeli, orașul din centrul insulei Sicilia, are o populație de aproape 10.000 de locuitori.

„Lucram din greu, mă descurcam bine, dar să dețin o casă, cu atât mai mult o casă de vis, părea mereu ceva de neatins”, a declarat Kiki pentru jurnaliștii cotidianului britanic The Sun.

„Nu puteam justifica să cheltuiesc jumătate de milion de dolari pe ceva care nu părea special. Apoi mi-am dat seama că pentru o fracțiune din acea sumă aș putea deține o bucată literală de istorie”.

Renovarea conacului medieval

Deși prețul de achiziție a fost foarte mic, respectiv 27.000 de euro, conacul necesită lucrări ample de renovare. Kiki a cheltuit deja 50.000 de euro pentru renovări și estimează că suma totală se va ridica la 120.000-140.000 de euro. Totuși, prețul de achiziție este identic cu prețul unei garsoniere de 24 de metri pătrați în cartierul Podu Roș din Iași.

„Aceasta este o casă istorică, genul de loc care dezvăluie noi surprize în spatele fiecărui perete. Pentru mine, nu este doar o casă, este o experiență, un proiect artistic, o bază pentru viitorul meu și o modalitate de a trăi viața puțin diferit”, a explicat ea.

Planuri ambițioase pentru noua locuință

Kiki are planuri ambițioase pentru conacul său. Ea construiește un spa cu jacuzzi și saună, precum și un bar complet. De asemenea, amenajează o bibliotecă în onoarea fostului proprietar, un profesor și cărturar sicilian.

„Vreau să fie locul perfect pentru pace și liniște. Un loc unde pot să-mi aduc toți cei dragi și să experimentăm ceva special și rar”, a spus ea.

Economii semnificative și o nouă calitate a vieții

Odată ce renovările vor fi finalizate, Kiki estimează că va economisi în jur de 3.000 de dolari pe lună. Costul vieții în Sicilia este semnificativ mai mic decât în America de Nord, de la chirie la alimente și utilități.

„Chiria este deja eliminată. Alimentele, utilitățile, mesele în oraș, totul este mai accesibil aici”, a explicat ea.

Procesul de cumpărare a proprietății

Kiki a subliniat că procesul de cumpărare a unei proprietăți în Italia este deschis aproape oricui, indiferent de cetățenie.

„Nu aveți nevoie de cetățenie. Aproape oricine poate cumpăra o proprietate în Italia, nu trebuie să fiți italian sau chiar cetățean al UE”, a explicat ea. Ea a angajat un arhitect local care se ocupă de toate aspectele birocratice și lucrează cu o singură companie de construcții din oraș.

O nouă perspectivă asupra vieții

Deși mutarea într-o țară străină unde nu cunoștea pe nimeni a fost o provocare, Kiki îmbrățișează această nouă aventură cu entuziasm.

„Oamenii pe care i-am întâlnit sunt prieteni pe viață, mâncarea pe care o mănânc este mai sănătoasă, stilul de viață este mai relaxat și pașnic, vremea este minunată”, a declarat ea pentru The Sun.

Kiki își împarte acum timpul între Sicilia, Los Angeles și Canada în timp ce renovările continuă, dar este aproape gata să se mute definitiv.

„Nu aveți nevoie de un plan de cinci ani, un calendar perfect sau permisiunea cuiva pentru a construi o viață care se simte bine. Am cumpărat o casă veche, în ruină, într-un orășel sicilian fără un plan real dincolo de: acest lucru se simte corect”, a concluzionat ea.