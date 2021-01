Tânăra a comandat mâncare prin aplicația Glovo de pe contul unui prieten luni seară, în jurul orei 22.00, povestește ea. Spune că inițial curierul a sunat-o pentru că nu găsea adresa, dar l-a îndrumat, a ajuns cu bine la ușa apartamentului ei și a predat comanda.

„Peste un minut, am fost apelată din nou de livrator. Ușa grilajului care împrejmuiește blocul meu se blochează și poate fi deschisă din interior prin apăsarea unui buton pe care nu-l vede toată lumea. Am răspuns, am spus direct poezia, fiindcă mă grăbeam la treabă, și am închis. Ei bine, nu despre asta era vorba. Mi-a dat întâi primul mesaj și am rămas mască. Nu mi s-a mai întâmplat în viața mea să se dea curierii la mine, nici nu m-aș fi gândit vreodată că l-ar duce mintea pe vreunul s-o facă, mai ales la modul ăsta”, a scris tânăra pe pagina ei de Facebook.

Mesajul pe care l-a primit de la curier suna așa: „Sunt băiatul care ți-a adus mâncarea, mă primești la tine să bem o cafea?”.

Deși nu-mi stă în fire să mă panichez, am mai fugit o dată la ușă și m-am asigurat că am încuiat-o. Nu știu de ce am avut instinctul ăsta, dar bine că l-am avut. Pentru că individul a urcat și a început să bată din nou. Tânăra din București, pe Facebook:

Curierul a mai apelat-o de câteva ori, bătând în același timp la ușă. Apoi a urmat al doilea mesaj, spune fata, care a atașat postării o captură cu cele două mesaje primite: „Hai, mă, că nu îți fac altă gaură”.

„Dacă mă așteaptă prin scară?”

„Și dacă mă așteaptă prin scară? Un om normal n-ar face asta, așa-i? Ei bine, un om normal nici nu s-ar autoinvita în casa unui client pentru sex, după ce l-a văzut în cadrul ușii trei secunde, în timpul unei tranzacții profesionale. Un om normal n-ar bate într-o ușa necunoscută atâta timp. Și dacă lăsam, din greșeală, ușa descuiată?”, continuă tânăra în postare.

Acesta este mesajul pe care l-a primit tânăra de la curierul Glovo

Glovo: „Am blocat contul curierului pe perioadă nedeterminată”

Ziarul a încercat să ia legătura cu fata, însă aceasta nu a răspuns mesajelor.

Postarea tinerei din București a strâns peste 1.000 de comentarii – unele dintre ele misogine – și sute de distribuiri. A provocat și reacția companiei Glovo, care a spus, într-un comentariu, că a luat măsuri împotriva curierului, blocându-i contul de pe aplicație pe perioadă nedeterminată.

Contactați de Libertatea, reprezentanții Glovo au spus că au luat deja legătura cu tânăra hărțuită de curier, sfătuind-o să se adreseze poliției. De asemenea, au mai precizat ei, compania a transmis tuturor curierilor că un astfel de comportament nu este permis.

Mesajul intern care a circulat pe grupurile curierilor Glovo, după cazul tinerei hărțuite

„Prima măsură evidentă pe care am luat-o a fost să-i blocăm utilizatorului contul pe perioadă nedeterminată. Am informat toată flota de curieri că nu au voie să facă asta, că asemenea comportamente nu sunt permise”, au declarat reprezentanții Glovo pentru ziar.



În mod normal, numărul de telefon al celui care comandă prin aplicația Glovo este „mascat” de un alt număr de telefon – adică curierul nu cunoaște numărul de telefon al celui care face comanda, însă nici utilizatorul aplicației nu cunoaște numărul curierului, au explicat oamenii din companie.

În acest caz, telefonul tinerei a fost trecut în secțiunea „detalii comandă” pentru că livrarea a fost cerută de pe contul altei persoane.

„Sigur, asta nu scuză comportamentul curierului”, a punctat Glovo, adăugând că a luat legătura și cu curierul, însă „nu avem poziția lui oficială și nu știm de ce a făcut asta”.

Între timp, tânăra și-a șters postarea initială de pe Facebook, dar a revenit cu un alt mesaj în care confirmă că a fost contactată de Glovo și că firma s-a oferit să o ajute cu datele personale ale curierului, în cazul în care vrea să depună plângere la poliție.



PARTENERI - GSP.RO Fiul Ioanei Năstase rupe tăcerea despre scandalul dintre ea și Ilie Năstase. „A omis să spună unele lucruri”

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2021. Racii vor să împrospăteze ceva în viața lor și ar fi bine să țină cont de asta

Știrileprotv.ro O pensionară din Galați a comandat un iPhone de 6.700 lei, dar a avut un șoc atunci când a deschis cutia. Nepotul ei a filmat momentul

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)