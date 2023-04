În fotografie tânăra zâmbește pozând lasciv pe „calea morții” pentru majoritatea celor care au ajuns în timpul războiului în acest lagăr de tristă amintire.

Fotografia a stârnit indignare pe internet, în timp ce reprezentanții memorialului Auschwitz au îndemnat turiștii să respecte memoria celor peste 1 milion de oameni uciși în acest lagăr în timpul Holocaustului.

„Nu întinați memoria lor”, au transmis reprezentanții muzeului după ce un utilizator a postat fotografia, chiar înainte Zilei Naționale a Holocaustului din Israel.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didnt seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P