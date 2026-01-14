Șoferul de taxi din Bascov a sunat la 112

Totul s-a întâmplat marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 15.00, pe strada Serelor din Bascov. Tânăra în vârstă de 19 ani a luat un taxi și încerca să ajungă într-o localitate din Dâmbovița, pentru a-și vizita copiii aflați într-un centru de plasament.

Pe drum, taxiul în care se afla a fost blocat în trafic de o altă mașină în care se afla iubitul tinerei (21 de ani), dar și tatăl acestuia (56 de ani). Cei doi bărbați au deschis portiera taxiului și au luat-o cu forța pe tânără, apoi au urcat-o în mașina lor și au plecat.

Șoferul de taxi a sunat la numărul unic de urgență 112 și a povestit tot ce s-a întâmplat.

Polițiștii i-au reținut pe cei doi bărbați pentru patru infracțiuni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Argeș au deschis o anchetă și i-au reținut pe cei doi bărbați, tată și fiu, pentru patru infracțiuni.

„Din primele verificări a reieşit faptul că bărbatul de 61 de ani, în calitate de şofer de taxi, în timp ce se deplasa pe strada Serelor, din Bascov, transportând o pasageră, ar fi fost blocat în trafic de un alt vehicul, din care au coborât doi bărbaţi necunoscuţi, ce au manifestat un comportament agresiv. Aceştia ar fi provocat distrugeri autoturismului şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, iar ulterior una dintre persoane ar fi scos pasagera din taxi şi ar fi urcat-o, împotriva voinţei sale, în autoturismul cu care se deplasau, părăsind locul faptei. În urma activităţilor operative desfăşurate de poliţiştii de investigaţii criminale Piteşti, cu sprijinul celor din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bascov şi al Secţiei 3 Poliţie Piteşti, au fost identificaţi doi bărbaţi, de 56 şi 21 de ani, tată şi fiu, ambii din comuna Merişani, şi persoana vătămată, în vârstă de 19 ani, concubina tânărului, aceştia fiind conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Piteşti, pentru cercetări”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeș.

La audieri, poliţiştii au aflat că a admis că se prostituează pentru tânărul de 21 de ani, cu care are şi o relaţie. Ea a povestit că are doi copii care sunt daţi în plasament, în grija autorităţilor, într-o localitate din judeţul Dâmboviţa şi mergea să îi viziteze atunci când a fost luată de pe stradă.

Tatăl şi fiul au fost reţinuţi pentru lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi vor fi prezentaţi procurorului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE