Conform revistei People, ea a apelat la ChatGPT pentru a afla de ce acte are nevoie pentru a călători în Puerto Rico.

„L-am întrebat pe ChatGPT și mi-a răspuns că nu”, a afirmat Caldass din Spania, referindu-se la întrebarea dacă are nevoie de viză pentru această destinație.

Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru șederi mai scurte de 90 de zile în Puerto Rico, călătorii trebuie să completeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA). Acesta este un formular online care verifică eligibilitatea intrării în Statele Unite, conform Departamentului de Stat.

„Asta primesc pentru că nu am primit mai multe informații”, a spus tânăra printre lacrimi. „Nu mai am încredere în el”, a mai adăugat ea într-un videoclip, referindu-se la ChatGPT.

Influencerița a dezvăluit că uneori insultă asistentul virtual bazat pe inteligență artificială, considerând că probleme de călătorie ar fi fost o „răzbunare” din partea acestuia.

Comentariile la videoclipul său, care a strâns mii de vizualizări, nu au fost însă prea empatice. „Site-urile guvernamentale există pentru a-ți oferi aceste informații. Dacă nu poți să iei inițiativa să le cauți singură, atunci ești o cauză pierdută”, a scris un utilizator. Altul a întrebat simplu: „De ce nu ai folosit Google?”.

Cu toate acestea, se pare că incidentul nu a afectat prea mult planurile de vacanță ale tinerei și ale partenerului său. A doua zi, ea a postat un videoclip de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico.

Ulterior, cei doi au continuat să împărtășească momente din călătoria lor pe insulă.

Amintim că un bărbat de 60 de ani a dezvoltat o afecțiune rară după ce a urmat un sfat primit de la ChatGPT. Cazul, relatat de revista medicală americană Annals of Internal Medicine, a atras atenția asupra riscurilor utilizării inteligenței artificiale pentru informații medicale.

