Interesat să afle cum poate înlocui clorura de sodiu, cunoscută ca sare de masă, din dieta sa, bărbatul s-a adresat modelului de inteligență artificială ChatGPT. Ulterior, bărbatul a consumat bromură de sodiu timp de trei luni și a ajuns să dezvolte bromism, afecțiune cunoscută și sub numele de toxicitate cu bromură.

Ce este bromismul

Bromismul era un sindrom cunoscut la începutul secolului al XX-lea. Această afecțiune fiind responsabilă pentru aproape 10% dintre internările psihiatrice din acea perioadă, conform The Guardian.

„Clorura poate fi înlocuită cu bromură, deși probabil pentru alte scopuri, cum ar fi curățenia”, a fost unul dintre aspectele pe care le-a citit bărbatul înainte de a lua această decizie. Bromura de sodiu era utilizată ca sedativ în trecut.

Specialiștii de la Universitatea Washington din Seattle, care au documentat cazul, au subliniat că utilizarea inteligenței artificiale poate duce la efecte adverse asupra sănătății. Conform acestora, cazul evidențiază „modul în care utilizarea inteligenței artificiale poate contribui la apariția unor efecte adverse asupra sănătății care pot fi prevenite”.

Fiindcă experții nu au avut acces la istoricul conversațiilor pacientului cu ChatGPT, ei au testat chatbotul pentru a vedea ce răspunsuri oferă. ChatGPT a sugerat bromura ca înlocuitor al clorurii, fără a include avertismente specifice privind sănătatea sau întrebări suplimentare despre scopul utilizării, „așa cum presupunem că ar face un profesionist din domeniul medical”, au adăugat autorii.

În articolul din Annals of Internal Medicine, autorii avertizează că ChatGPT și alte aplicațiile de inteligență artificială pot genera inexactități științifice și pot contribui la răspândirea dezinformării.  

Bărbatul a ajuns la spitale cu diverse simptome

Dezvoltatorul ChatGPT, OpenAI, a fost contactat pentru comentarii. Compania a anunțat recent lansarea GPT-5.

„GPT-5 este ca și cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO-ul și cofondatorul OpenAI.

OpenAI susține că noua versiune este mai eficientă în răspunsurile legate de sănătate și mai proactivă în semnalarea potențialelor probleme, dar subliniază că chatbotul nu poate înlocui ajutorul profesional.

Articolul din revistă, publicat săptămâna trecută înainte de lansarea GPT-5, precizează că bărbatul de 60 de ani părea să fi folosit o versiune anterioară a ChatGPT.

Pacientul a ajuns la spital cu simptome precum paranoia, acnee facială, sete excesivă și insomnie. Inițial, a susținut că vecinul său ar putea să-l otrăvească și a refuzat apa oferită de personalul medical. În primele 24 de ore, a încercat să fugă din spital și a fost tratat pentru psihoză. După stabilizarea stării, medicii au confirmat diagnosticul de bromism.

