Bărbatul a primit inițial 13.000 de euro

Totul a început când, într-o seară de decembrie, Arnautović a observat o depunere neașteptată de aproximativ 13.000 de euro în contul său, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Am crezut că e o greșeală și că banii vor dispărea curând”, a declarat el.

Dar, spre surprinderea lui, în ziua următoare suma crescuse semnificativ, ajungând la aproximativ 900.000 de euro.

„M-am speriat. Mă gândeam că cineva ar putea bate la ușă să ceară banii sau să mă forțeze să fac ceva. Nu erau banii mei și nu îi doream”, a mărturisit bărbatul.

Imediat, Arnautović a contactat banca și a raportat situația. Deși majoritatea banilor au fost retrași din contul său, o sumă de 13.000 de euro a rămas încă acolo până în februarie 2026.

El a fost nevoit să reamintească băncii să returneze și acești bani. Răspunsul inițial al băncii a fost că suma fusese transferată din cauza unei erori tehnice.

Totuși, ulterior, instituția a susținut că transferul a fost realizat utilizând identitatea bancară a lui Arnautović, pentru care acesta ar fi responsabil.

Deși banii proveneau de pe un cont al băncii și nu al unei alte persoane, banca a afirmat că, în cazul unui proces, situația ar putea fi interpretată drept furt. Cu toate acestea, au precizat că nu intenționează să depună o plângere penală.

Deși răspunsul băncii l-a dezamăgit, Arnautović susține că nu a avut niciun moment intenția de a păstra banii.

„Cred că cineva din bancă a încercat să rezolve rapid problema și a făcut o greșeală”, a spus el.

Cel mai mare câștig a fost reacția fiului său

Povestindu-le prietenilor despre întâmplare, aceștia l-au felicitat și i-au spus în glumă că ar fi trebuit să primească o recompensă.

Totuși, pentru el, cel mai mare câștig a fost reacția fiului său: „I-am spus că am sunat la bancă și am rezolvat problema, iar el mi-a spus: «Tată, sunt mândru de tine». Asta a fost cea mai mare recompensă pentru mine”.

Reprezentanții băncii suedeze au declarat că astfel de incidente sunt extrem de rare și și-au exprimat regretul pentru disconfortul cauzat clientului.

Totodată, aceștia au explicat că, deși există sisteme care detectează tranzacțiile greșite, procesul de corectare poate fi uneori mai îndelungat decât și-ar dori clienții.

În Argentina, o femeie s-a trezit în centrul atenției presei din întreaga țară după ce a primit din greșeală aproape 400.000 de euro în contul său bancar, în loc de 8.000 de euro cât ar fi trebuit să primească. Aceasta a făcut 12 cumpărături în primele 10 minute.



