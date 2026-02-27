În Luxemburg, aceștia pot câștiga până la 18 euro pe oră, lucrând 40 de ore pe săptămână, conform Media Avenir.

Un începător poate obține între 3.200 și 3.500 de euro brut lunar, iar cei cu experiență pot ajunge la 5.600 de euro brut pe lună. Oferta este în creștere, cu 377 de posturi disponibile în februarie 2026, relatează publicația franceză Demotivateur.

Deși nu este necesară diploma, angajatorii caută candidați cu experiență profesională de unul-doi ani în Luxemburg, dacă este posibil.

Sunt apreciate abilități precum lipsa fricii de înălțime, lucrul pe scară sau acoperișuri, disponibilitatea pentru program variabil, cunoașterea limbii franceze sau alte limbi pentru înțelegerea instrucțiunilor de securitate.

Totodată, o condiție fizică bună este esențială. Meseria de a spăla geamuri presupune efort fizic constant, transportul echipamentului zilnic și mișcări repetitive. Lucrul la înălțime poate fi periculos, dar angajații primesc o primă suplimentară pentru acest risc.

În Luxemburg, deși salariile sunt considerabil mai mari, trebuie luat în considerare și costul vieții mai ridicat. Conform indicilor internaționali, costurile de trai sunt cu aproximativ 40% mai mari decât în multe alte țări.

De exemplu, chiria pentru un apartament de 85 de metri pătrați în centrul orașului poate depăși 2.500 de euro pe lună. Alimentele și transportul sunt, de asemenea, mai scumpe, dar într-o măsură mai mică decât chiriile. Un coș săptămânal de alimente în Luxemburg costă, în medie, aproximativ 60-70 de euro pentru o familie mică (2-3 persoane), conform prețurilor individuale estimate la alimentele de bază din supermarketuri.





