Cât costă mărțișoarele în 2026

Târgul Mărțișorului de la Muzeul Național al Țăranului Român a adunat și anul acesta zeci de creatori, iar prețurile variază în funcție de material și complexitate.

Mărțișoarele din ceramică pictată manual, în formă de flori, inimioare sau litere, pornesc de la 20 lei și ajung la 25 lei, în funcție de model.

Broșele din lemn sau metal, cu frunze stilizate și detalii fine, au prețuri de 30 lei, iar piesele mai elaborate pot ajunge la 80 lei.

Modelele colorate pentru copii – bufnițe, șoricei sau personaje simpatice – sunt afișate la 25 lei bucata.

Există și variante mai accesibile, la 10 lei, dar și piese lucrate minuțios, din materiale naturale sau cu detalii speciale, care urcă la 40–50 lei.



Tradiție reinterpretată în cheie modernă

Târgul Mărțișorului de la MNȚR este cunoscut pentru diversitatea materialelor și tehnicilor folosite: ceramică, lemn, lut, sticlă, email, textile, rășină, metal sau chiar elemente realizate la imprimantă 3D. De la ghiocei clasici și motive țărănești până la personaje din desene animate sau simboluri urbane, oferta reflectă îmbinarea dintre tradiție și design contemporan.

Evenimentul reușește, an de an, să păstreze spiritul mărțișorului, dar și să îl adapteze gusturilor actuale, atrăgând atât colecționari, cât și tineri în căutare de cadouri originale.

Pe lângă mărțișoare, vizitatorii pot descoperi și produse gastronomice artizanale – turtă dulce, prăjituri de casă, miere, dulcețuri, cozonaci sau ceaiuri din plante. De asemenea, o parte dintre expozanți reprezintă fundații și organizații cu scop umanitar, sprijinind copii și categorii defavorizate.

Târgul are loc zilnic, între orele 10:00 și 18:00, iar accesul se face prin strada Monetăriei nr. 3. Prețul biletelor începe de la 22 de lei pentru adulți, cu reduceri pentru pensionari, elevi și studenți.

Legenda mărțișorului

Ziua de mărțișor, 1 Martie, are două legende cunoscute și astăzi, care dezvăluie cum au apărut primii vestitori ai primăverii și care este legătura cu culorile clasice ale mărțișorului, alb și roșu.

Prima legendă a mărțișorului spune că Soarele, pus de Dumnezeu să lumineze și să încălzească pământul, a fost furat de un zmeu timp de trei anotimpuri, până în timpul iernii, când un viteaz a mers să-l înfrunte pe zmeu și a eliberat Soarele. În timpul luptei, viteazul a fost rănit, iar sângele i s-a scurs pe zăpada albă. După ce zăpada s-a topit, în locul respectiv au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii.

A doua legendă a mărțișorului povestește cum Primăvara, aflată la plimbare la marginea pădurii, a văzut un ghiocel pe care l-a îngrijit, i-a îndepărtat zăpada din jur, totul pentru a-l ajuta să crească. Însă Primăvara a fost pedepsită de Iarna rece, care a trimis ger și zăpadă, iar ghiocelul a înghețat. Primăvara a vrut să-i țină de cald ghiocelului cu mâinile, dar s-a rănit la un deget și i-au curs câteva picături de sânge peste ghiocel și peste zăpada din jurul ei. Ghiocelul și-a revenit și astfel Primăvara a învins Iarna.

Ce semnifică șnurul de Mărțișor

Tradiția spune că firul mărțișorului ar fi fost tors de însăși Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte și, asemenea Ursitoarelor care torc firul vieţii copilului la naştere, Baba Dochia torcea firul anului primăvara, la naşterea timpului calendaristic.

La început, mărţişorul a avut un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul negru, acesta din urmă fiind înlocuit în timp cu un fir roşu.Se spune că roșul protejează de rele şi exprimă iubirea în credinţa populară, în timp ce albul semnifică puritate şi energie. Totodată, roşul ar putea simboliza vitalitatea femeii, iar albul înţelepciunea bărbatului, ceea ce înseamnă că șnurul mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii.

Coșarul, trifoiul cu patru foi și ghiocelul sunt printre cele mai frecvent întâlnite simboluri folosite pentru mărțișoare. Dacă ghiocelul este considerat vestitorul primăverii, iar trifoiul cu patru foi este un simbol al norocului tocmai pentru că este foarte rar întâlnit, despre coșar și potcoavă nu se știu prea multe lucruri.

