Născut și crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la școală cu un steag al rețelei teroriste Statul Islamic.

Plasat în arest preventiv pentru două săptămâni, adolescentul neagă acuzațiile formulate împotriva sa. O declarație în acest sens a făcut avocatul său, Knut Lerum.

Potrivit NRK, care citează documente furnizate de PST, suspectul a plănuit un atac cu explozivi împotriva Centrului de Luptă Întrunit al NATO (Joint Warfare Centre – JWC) din Stavanger, în sud-vestul Norvegiei.

