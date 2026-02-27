Gluma care a devenit virală: „Fără Crocs și pijamale” la aeroport

În mesaj, reprezentanții aeroportului și-au exprimat dorința de a deveni „primul aeroport din lume fără Crocs ȘI fără pijamale”. Postarea, care începea cu declarația „Am văzut destul. Ne-am săturat” și continua cu „Nebunia se oprește astăzi”, a ironizat obiceiul unor pasageri de a purta pijamale la aeroport în timpul zilei.

Ulterior, aeroportul a explicat într-o declarație pentru USA Today că postarea a fost o glumă: „Aeroportul Internațional Tampa distribuie în mod regulat conținut satiric și vesel pe rețelele de socializare, ca parte a efortului nostru continuu de a interacționa cu urmăritorii noștri. Postarea de astăzi despre „interzicerea” pijamalelor a fost o altă aluzie jucăușă la dezbaterile despre modă din ziua călătoriei. Îi încurajăm pe pasagerii noștri să călătorească confortabil și îi apreciem pe urmăritorii noștri fideli cărora le place umorul online.”

Internetul, împărțit între eleganța de altădată și confortul modern

Cu toate acestea, discuțiile despre codurile vestimentare în timpul călătoriilor aeriene au prins contur rapid. Un utilizator a comentat: „Îmi place asta! Hai să ne întoarcem la cum era în anii »50, «60 și »70!”, însoțindu-și mesajul cu imagini ale pasagerilor elegant îmbrăcați din acele vremuri.

Pe de altă parte, alți utilizatori au fost mai critici, unii subliniind că „Mă voi îmbrăca din nou frumos când nu vom fi tratați ca niște vite la aeroport și în avion”. Alții s-au întrebat cum pot fi clasificate hainele drept pijamale, având în vedere că unele piese vestimentare, precum pantalonii de trening sau cei de yoga, sunt similare ca aspect.

Când ținuta devine motiv de refuz: reguli și controverse în companiile aeriene și lounge-uri

Deși aeroporturile în general nu impun coduri vestimentare stricte, au avut loc incidente în ultimii ani în care pasagerii au fost refuzați la îmbarcare sau au fost rugați să părăsească aeroporturile din cauza ținutelor considerate necorespunzătoare.

În 2024, două femei au fost scoase dintr-un zbor al companiei Spirit Airlines, care pleca din Los Angeles, deoarece purtau topuri scurte și au refuzat să se acopere cu pulovere. În 2025, aceeași companie aeriană a introdus o politică mai strictă care permite refuzul îmbarcării pasagerilor „desculți sau îmbrăcați necorespunzător”. Regulile includ interdicții pentru „îmbrăcămintea transparentă, expunerea zonelor intime, hainele cu sloganuri ofensatoare” și chiar mirosurile neplăcute, cu excepția celor cauzate de dizabilități.

În Marea Britanie, deși nu există reglementări oficiale privind codurile vestimentare ale pasagerilor, unele lounge-uri de aeroport, precum cele operate de No1 Lounges în aeroporturi importante ca Gatwick și Heathrow, impun reguli de tip smart-casual. Pe site-ul lor se menționează: „Le cerem tuturor oaspeților noștri să poarte haine smart-casual.” În același timp, spațiile My Lounge, mai relaxate, permit îmbrăcămintea casual, cum ar fi adidașii sau articolele sport, dar interzic costumele și alte ținute tematice.

Sean Duffy, secretarul de stat american pentru Transporturi, le-a cerut pasagerilor să se îmbrace mai elegant în aeroporturi, în cadrul unei campanii lansate pe 24 noiembrie 2025.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE