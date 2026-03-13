Malta se confruntă de ani de zile cu probleme mari de trafic. În capitala Valletta, șoferii pierd anual până la 94 de ore în ambuteiaje, conform unui clasament recent. Pentru a combate această situație, autoritățile au lansat un program destinat exclusiv cetățenilor cu vârste sub 31 de ani, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Tinerii eligibili trebuie să fie rezidenți permanenți în Malta de cel puțin șapte ani și să dețină permis de conducere categoria B de minimum un an.

Cei care se înscriu, predau permisul și semnează un angajament că nu vor conduce niciun vehicul timp de 60 de luni, inclusiv în afara țării sau vehicule închiriate. Aceștia primesc 25.000 de euro, plătiți în cinci tranșe anuale de câte 5.000 de euro.

Prima tranșă este primită imediat, în momentul în care persoana își predă permisul de conducere. Cine va fi prins la volan, va trebui să achite o amendă de 5.000 de euro şi primește dosar penal.

Pentru mulți tineri, acești bani ar putea fi folosiți pentru călătorii, studii sau pentru a începe o afacere proprie.

La finalul perioadei de cinci ani, cei care au respectat angajamentul nu își pot relua automat dreptul de a conduce. Aceștia trebuie să urmeze 15 ore de instruire într-o școală auto pentru a se asigura că stăpânesc regulile de circulație.

Pentru acest program, Malta a alocat cinci milioane de euro în 2026. Cererile sunt procesate pe principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea fondurilor sau cel târziu în luna iunie, conform Blic.