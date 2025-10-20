În mesajul său, premierul Spaniei a declarat că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, scrie publicația Sur in English.

Propunerea Spaniei pentru UE

Premierul spaniol intenționează să prezinte această propunere luni, în cadrul Consiliului Energiei al UE. Obiectivul este de a pune capăt schimbărilor sezoniere de oră începând cu anul 2026.

Pedro Sánchez și-a susținut argumentele cu date științifice, afirmând că schimbarea orei nu contribuie semnificativ la economisirea energiei.

Mai mult, el a subliniat că această practică perturbă ritmurile biologice ale oamenilor de două ori pe an.

Opinia publică și contextul istoric

Premierul spaniol a menționat că majoritatea cetățenilor din Spania și Europa s-au declarat împotriva schimbării orei în sondajele de opinie.

„Din acest motiv, astăzi Guvernul Spaniei va propune UE să pună capăt schimbărilor sezoniere de oră în cadrul Consiliului Energiei și va solicita punerea în funcțiune a mecanismului de revizuire competent”, a continuat șeful guvernului spaniol.

Această inițiativă vine la șase ani după ce liderii europeni au votat pentru eliminarea acestei practici.

Când se schimbă ora în România

Trecerea la ora de iarnă 2025 este momentul în care dăm ceasurile înapoi cu o oră, cu scopul de a beneficia de mai multe ore de lumină naturală.

Acest lucru are un impact asupra vieții de zi cu zi și, deja de câțiva ani, se discută despre eliminarea trecerii la ora de iarnă.

Ca în fiecare an, și în 2025 vom trece la ora de iarnă, asta deși încă din anul 2018 în Comisia Europeană s-a propus renunțarea la schimbarea orei.

În România, trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie. În 2025, acest lucru se va întâmpla în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră.

