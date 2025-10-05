De la haine și cărți, la fapte bune

Târgul este organizat de Clubul Lions Bistrița și are loc în curtea Muzeului Județean, un loc care s-a transformat într-un spațiu plin de culoare și solidaritate. La târg se găsesc de toate: haine, jucării, veselă, tablouri, decorațiuni sau echipamente sportive. Printre cele mai vizitate standuri sunt cele de cărți și de obiecte pentru casă.

Prețurile sunt simbolice: o carte costă între 2 și 10 lei, iar o haină de iarnă poate fi cumpărată cu doar câțiva zeci de lei. Obiectele provin din donații făcute de localnici, dar și din Austria, țară de unde a venit și ideea acestui tip de eveniment caritabil.

„O bună parte din acești bani vor fi dedicați construirii unui cămin pentru femeile abuzate. Am început deja și am achiziționat un teren, care a costat 46.000 de euro. Aici ne-au ajutat și colegii noștri din Austria, dar și fondurile adunate din fiecare ediție a târgului”, a declarat Olimpiu Cocian, directorul Târgului de Purici, pentru TVR Info.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Ploaia nu i-a oprit pe voluntari

Chiar dacă vremea a fost capricioasă, cu ploi care au dat bătăi de cap vânzătorilor, voluntarii și organizatorii nu au renunțat. Sute de bistrițeni au venit să răsfoiască standurile, să cumpere ceva util și, mai ales, să contribuie la o cauză care contează.

Doamna Letiția Fleischer, una dintre veteranele târgului, spune că participă în fiecare an și știe exact ce caută vizitatorii. „Oamenii vor lucruri de calitate, dar mai ales simt că prin gestul lor pot ajuta pe cineva”, a explicat ea.

O tradiție inspirată din Vestul Europei

Conceptul de „flea market”, adică târg de purici, este popular de zeci de ani în Europa de Vest. Scopul este dublu: reducerea risipei și strângerea de fonduri pentru cauze sociale. Iar la Bistrița, evenimentul a prins rădăcini solide, devenind o adevărată acțiune civică.

Pe lângă scopul caritabil, târgul are și un rol educativ, încurajând oamenii să refolosească obiectele aflate în stare bună, în loc să le arunce.

Ajutor pentru femeile abuzate

Fondurile strânse în urma evenimentului vor merge către proiectul de construire a unui adăpost pentru victimele violenței domestice, un proiect social major pentru comunitatea bistrițeană. Clubul Lions Bistrița a anunțat că a început deja investițiile necesare, iar visul de a oferi un loc sigur femeilor abuzate devine tot mai aproape de realitate.

În fiecare ediție, târgul adună voluntari, cetățeni și parteneri locali, demonstrând că solidaritatea poate schimba vieți.

„Târgul de Purici nu înseamnă doar cumpărături ieftine, ci comunitate, empatie și fapte bune”, spun organizatorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE