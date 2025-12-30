Ce este harta riscurilor realizată de A3M?

Specialiștii germani în gestionarea crizelor de la A3M, o companie cu sediul în Hamburg, au publicat recent harta riscurilor la nivel global pentru anul 2026. Aceasta este un instrument actualizat periodic, destinat să arate starea actuală a riscurilor la nivel global, relatează Travel Book. Conform analizei, în țările considerate zone de risc ridicat, există pericole semnificative pentru integritatea personală și viață.

Experții din spatele acestei hărți utilizează sisteme de avertizare timpurie și diverse alte instrumente pentru a monitoriza constant fluxul de știri la nivel global. Aceste date sunt preluate din aproximativ 500 de surse diferite, printre care agenții de știri și avertismentele de călătorie și securitate emise de ministerele de externe, conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei.

Pe baza acestei colecții vaste de informații, A3M creează o hartă mondială care indică riscurile fiecărei țări printr-un cod de culori specific.

Dar ce anume face ca un loc să fie considerat „periculos”? Conform explicațiilor de pe site-ul A3M, evaluarea riscurilor ia în considerare factori precum rata criminalității, frecvența demonstrațiilor și tulburărilor, riscul de terorism și conflicte armate. Alți factori includ reglementările de intrare și ieșire din țară, posibilitățile de transport, grevele, infrastructura, sistemul de sănătate, riscurile naturale și aspectele de mediu.

De asemenea, sunt analizate siguranța economică și riscurile speciale pentru anumite grupuri, precum persoanele cu particularități culturale, persoanele LGBTQ+ și femeile care călătoresc singure.

Nivelul de risc al țărilor – în funcție de culoare

Harta utilizată de A3M clasifică nivelul de risc al țărilor în cinci categorii, marcate prin culori: verde închis, verde deschis, galben, portocaliu și roșu. În unele cazuri, nu întreaga țară este colorată, ci doar anumite regiuni, ceea ce permite o evaluare mai detaliată a riscurilor și ajută turiștii să ia decizii informate.

Verde închis: risc foarte scăzut

În aceste țări, călătoriile se pot face fără restricții semnificative, fiind rare cazurile de infracțiuni violente sau dezastre naturale. Sistemul de sănătate este, de asemenea, de încredere, iar infrastructura este bine dezvoltată.

Verde deschis: risc scăzut

Aceste țări pot fi vizitate cu puține restricții, deși există riscuri minore, cum ar fi grevele, pericolele naturale sau bolile tropicale.

Galben: risc crescut

Călătoriile sunt posibile fără măsuri majore de precauție, dar există riscuri mai ridicate, precum probleme de sănătate sau tulburări politice. Informațiile detaliate înainte de călătorie sunt recomandate.

Portocaliu: risc ridicat.

Aici călătoriile sunt posibile doar cu măsuri de precauție extinse. Factorii de risc pot include criminalitatea violentă sau prezența organizațiilor teroriste.

Roșu: risc foarte ridicat

Călătoriile în aceste țări sunt extrem de periculoase sau chiar imposibile. Problemele pot varia de la instabilitate politică severă la criminalitate violentă și sisteme de sănătate deficitare.

Statele cele mai periculoase în 2026

Potrivit hărții pentru anul 2026, există schimbări notabile în zonele de risc față de anul precedent. În America Latină, cele mai mari deteriorări ale situației de securitate sunt în Ecuador și Venezuela.

Harta riscurilor în 2026. Foto: A3M/Global Monitoring

În Africa, regiunile cu riscuri majore s-au mutat în special pe coasta de est, incluzând țări precum Tanzania și Mozambic.

În Orientul Mijlociu, deși situația rămâne tensionată, analiștii au remarcat o ușoară îmbunătățire. Totuși, zonele cu probleme extreme, cum ar fi Afganistan, Siria, Sudanul de Sud, Irak, Myanmar, Republica Centrafricană.

În Europa, mari părți din Ucraina continuă să se confrunte cu riscuri extrem de mari, în urma războiului cu Rusia. De asemenea, și mai multe regiuni din Rusia și Belarus, aflate la granița cu Ucraina, sunt marcate prin culoarea roșie.

În 2025, Bolivia, Haiti, Iran, Liban și Mexic au fost evidențiate ca exemple negative. Însă în 2026, Guinea-Bissau, Ecuador, Mozambic, Tanzania și Venezuela au intrat în centrul atenției ca zone afectate de creșterea riscurilor. Aceste schimbări reflectă o mutare regională a zonelor de risc.

Cele mai sigure țări conform hărții riscurilor

În ceea ce privește cele mai sigure țări din lume, situația nu s-a schimbat mult comparativ cu 2025. Țări precum Norvegia, Finlanda, Elveția, Japonia, Canada, Islanda, Australia și Noua Zeelandă rămân în categoria „risc foarte scăzut” și sunt marcate cu verde închis.

Aceste state se remarcă printr-un nivel foarte scăzut al criminalității, stabilitate politică, sisteme de sănătate fiabile și infrastructură bine pusă la punct.

România este o țară cu „risc scăzut”

România este clasificată în continuare ca țară cu „risc scăzut”, fiind marcată cu verde deschis.

Majoritatea țărilor europene, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania, continuă să fie evaluate ca având un risc scăzut, în timp ce Elveția, Norvegia și Finlanda rămân printre cele mai sigure. Ucraina, Belarus și Rusia, însă, sunt în continuare printre regiunile cu risc ridicat sau foarte ridicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE