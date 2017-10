Tăriceanu, în plenul Adunării Parlamentare NATO: Securitatea începe acasă, este nevoie ca toate statele membre să investească pentru apărare

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni, în plenul Adunării Parlamentare a NATO, că este nevoie de o dezbatere „cu precădere la nivel parlamentar” asupra evoluţiilor de securitate şi a provocărilor cu care se confruntă ţările NATO şi că se impune un angajament politic reînnoit din partea Alianţei și că securitatea începe acasă, fiind nevoie ca toate statele membre să investească pentru consolidarea capacităţii de apărare.

Călin Popescu Tăriceanu a spus că importanţa Adunării Parlamentare NATO este proporţională cu gradul ridicat de complexitate al vremurilor pe care le trăim astăzi, care impun nevoia unei dezbateri, cu precădere la nivel parlamentar, asupra evoluţiilor de securitate şi provocărilor cu care se confruntă ţările noastre.

”Terorismul, ameninţările cibernetice, acţiunile agresive ale unor actori statali şi nestatali, relaţiile tensionate cu Federaţia Rusă, conflictele îngheţate sau ameninţările hibride, toate acestea se află pe agenda noastră comună de priorităţi. Azi, mai mult decât oricând, avem nevoie de o Alianţă puternică, bazată pe o legătură transatlantică solidă. Toate acestea impun un angajament politic reînnoit din partea Alianţei şi o repartizare echitabilă a costurilor în materie de apărare”, a afirmat preşedintele Senatului, în discursul susţinut în plenul Adunării.

Tăriceanu a subliniat totodată că România „participă de o manieră foarte activă la consolidarea securităţii flancului estic”.

„Aş dori să evidenţiez contribuţia pe care o are Formatul Bucureşti – B9, o platformă de dialog şi consultări privind evoluţiile din zona Mării Baltice şi a Mării Negre din perspectiva securităţii euroatlantice, la care participă cele nouă ţări din flancul estic al NATO. Am convenit împreună cu omologul meu de la Varşovia, Stanislaw Karcewski, mareşalul Senatului Republicii Polonia, asupra importanţei conturării unei dimensiuni parlamentare a Formatului Bucureşti – B9, care are un potenţial semnificativ în promovarea unor abordări comune în beneficiul întregii comunităţi euroatlantice, în complementaritate cu demersurile la nivelul executivelor de pregătire a Summitului NATO din 2018, de la Bruxelles”, a precizat Călin Popescu-Tăriceanu.

El a anunţat că anul viitor, sub egida Senatelor României şi Poloniei, se va organiza la Bucureşti, în perioada 17 – 19 aprilie, primul Summit B9 la nivel parlamentar, la care au fost invitaţi să participe preşedinţi ai forurilor legislative din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria şi România.

Adunarea Parlamentară a NATO a debutat, vineri, la Bucureşti, fiind prezenți peste 2.000 de invitați și 50 de delegaţii naţionale. Evenimentul de politică externă este unul important pentru țara noastră. Parlamentul, prin cele două Camere, s-a pregătit intens, bugetul ajungând la aproape 11 milioane de lei.

Invitatul cel mai important este secretarul general al Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic, Jens Stoltenberg, care este prezent la sesiunea plenară de luni, alături de preşedintele Klaus Iohannis şi de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului – Călin Popescu-Tăriceanu şi Liviu Dragnea.