“Curtea Constituţională nu face astăzi decât să întărească poziţia Executivului, a ministrului Justiţiei în privinţa relaţiei instituţională între ministrul Justiţiei şi Ministerul Public. Subliniază că Ministerul Public funcţionează sub autoritatea Ministerului Justiţiei şi preşedintele nu are decât un rol solemn şi de a da greutate şi legalitate deciziei de numire şi de revocare în cazul procurorilor. Preşedintele nu poate să aibă un rol decisiv nici în numirea, nici în revocarea, doar sarcina ministrului Justiţiei. Decizia privind revocarea e luată de ministrul Justiţiei, nu poate să fie contrazisă nicicum de preşedinte. Am aşteptat cu nerăbdare această decizie. Mă bucur că limpezeşte lucrurile care în trecut au creat confuzii şi controverse”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Senat.

Preşedintele ALDE a ţinut să amintească şi de protocoalele încheiate între DNA şi SRI. În acest context, a criticat, din nou, sistemul de justiţie din ultimii ani.

“Activitatea DNA este paralelă cu legea, în contradicţie cu ceea ce ar fi normal, esenţial, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Kovesi, în dispreţul legii, a vrut să transforme un obiectiv lăudabil, cum e lupta anticorupţie, într-o vânătoare de oameni politici, oameni simpli. A transformat DNA într-un fel sperietoare pentru toţi şi pentru toate din românia. Un derapaj grav de la statul de drept, iar CCR, prin decizia de azi, marchează revenirea la normalitate”, a adăugat Tăriceanu.

Reacţia lui vine după ce Curtea Constituţională a admis că a existat un conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Preşedinţie, după ce Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi de la conducerea DNA.