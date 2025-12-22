Cum ar urma să crească tarifele pentru locurile de parcare din Cluj

Primăria Cluj-Napoca propune o nouă creștere a tarifelor de parcare pentru anul 2026. Potrivit portalului de știri locale Actualdecluj.ro, această majorare vine în plus față de indexarea cu rata inflației deja aplicată pentru anul 2025.

Proiectul, aflat în consultare publică, prevede o creștere suplimentară de 5,6% a tarifelor de parcare administrate de Direcția Parcări Publice. Această măsură va afecta atât locuitorii din cartiere, cât și pe cei din zona centrală.

Categoriile de locuitori care vor plăti mai mult pentru un loc de parcare de reședință

În zona centrală, abonamentele anuale pentru persoanele fizice vor ajunge la 113 lei în 2026, față de 107 lei în 2025. Pentru persoanele juridice, tariful anual va fi de 794 de lei.

În zona centrală 1, abonamentul lunar pentru riverani persoane fizice va costa 37 de lei, iar taxa de rezervare pentru instituții va fi de 446 de lei pe lună și pe loc. În zona centrală 2, persoanele fizice vor plăti 148 de lei pe lună, iar cele juridice, 210 lei.

Cum se schimbă tarifele pentru locurile de parcare din cartiere

În cartiere, taxa anuală pentru un loc de parcare va crește de la 89 la 94 de lei. Pentru copertine sau garaje, persoanele fizice vor achita 75 de lei pe an, iar cele juridice, 298 de lei.

În parkingurile de cartier, abonamentul anual pentru riverani va ajunge la 165 de lei în 2026, comparativ cu 156 de lei în 2025.

Tarife neschimbate pentru plata parcării cu ora

O veste bună pentru șoferi, conform Actualdecluj.ro, este că tarifele orare de parcare din zonele centrale rămân neschimbate în 2026. În zona 1, tariful va fi în continuare de 8 lei pe oră, iar în zona 2, de 3 lei pe oră.

Parcarea de tip Park & Ride va deveni mai scumpă pentru staționările de lungă durată. Parcarea între 12 și 24 de ore va costa 16 lei în 2026, iar abonamentul pentru 30 de zile va ajunge la 401 lei.

Proiectul prevede și majorarea unor taxe de sancționare. Pierderea cardului sau a tichetului de acces în parcările cu barieră va fi taxată cu 110 lei pe zi, iar deteriorarea unui braț de barieră va costa 1.488 de lei.

Categoriile de cetățeni care fac excepție de la plata parcării

Anumite categorii de persoane rămân scutite de plata taxelor de parcare, conform Codului Fiscal. Printre acestea se numără veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, instituțiile de învățământ și sport, precum și fundațiile cu caracter umanitar sau social.

Taxe noi pentru parcare au fost introduse și în București. În sectorul 3, începând din septembrie, a intrat în vigoare o nouă regulă care le permite cetățenilor aflați în tranzit să plătească pe locurile nominale și nenominale, contra unei taxe de 5 lei pe oră.

