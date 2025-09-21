În opinia lui Stubb, țările europene care aderă la garanțiile de securitate trebuie să își asume să acționeze „puternic”, inclusiv pe cale militară, în cazul în care Rusia ar ataca din nou Ucraina.

„Această descurajare trebuie să fie plauzibilă și, pentru a fi plauzibilă, trebuie să fie puternică”, a declarat Alexander Stubb înainte de a călători la New York pentru Adunarea Generală a ONU, în marja căreia se va întâlni din nou cu omologul său american Donald Trump.

Anterior, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări din „Coaliția celor dispuși” s-au angajat să facă parte din „forța de reasigurare” în Ucraina, care ar urma să includă o prezență militară „la sol, pe mare sau în aer” odată cu încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Întrebat dacă garanțiile de securitate ar însemna o promisiune din partea țărilor europene de a se implica militar împotriva Rusiei în cazul unei noi agresiuni împotriva Ucrainei după o perioadă de pace, președintele finlandez a răspuns „Aceasta este, prin definiție, ideea garanțiilor de securitate”.

El a insistat că garanțiile vor intra în vigoare doar în cazul unui aord de pace între Kiev și Moscova, iar partea rusă Moscova nu va avea „absolut niciun cuvânt de spus în deciziile suverane ale unui stat național independent”.

Recomandări Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare

„Garanțiile de securitate sunt, în esență, un factor de descurajare, iar acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic. Și asta înseamnă și comunicare strategică, așa că nu facem garanții de securitate în neant, ci facem garanții de securitate reale, iar Rusia știe asta”, a precizat Alexander Stubb.