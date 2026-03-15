Avioanele, achiziționate între 2001 și 2004 și denumite după orașele Brăila, Craiova, Hunedoara și Iași, vor fi scoase la licitație. Directorul general al companiei a fost mandatat să finalizeze tranzacția.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM continuă implementarea planului de restructurare, care vizează uniformizarea flotei.

Din 2018, TAROM a vândut 17 aeronave și a obținut peste 54 de milioane de euro, din care 5,1 milioane de euro pentru patru Boeing 737-300, 10 milioane de euro pentru șapte ATR-42, 33,7 milioane de euro pentru patru Airbus A318 și 5,4 milioane de dolari pentru două Airbus A310.

În prezent, flota TAROM include 14 aeronave: șase ATR, dintre care doar patru sunt operaționale, și opt Boeing 737, dintre care cinci sunt utilizate. Restul avioanelor aflate în exploatare sunt în leasing operațional.

În vara acestui an, compania va primi două noi avioane Boeing 737-8, închiriate de la Avolon Leasing Irlanda, adăugându-se celor două deja contractate în 2024.

Decizia de vânzare a aeronavelor vine în contextul unui plan mai amplu de reînnoire și eficientizare a flotei, inițiat încă din 2012.

În raportul administratorilor pentru primul semestru al anului 2024, TAROM menționa că intenționează să finalizeze procesul de valorificare a avioanelor deținute până la sfârșitul anului 2025.

În paralel, compania își propune să preia în leasing patru aeronave Boeing 737-MAX 8, aliniindu-se astfel standardelor moderne din aviație.

Acționarii principali ai TAROM sunt statul român (98,01%), Longshield Investment Group S.A. (0,06%), ROMATSA R.A. (0,88%) și Compania Națională Aeroporturi București S.A. (1,04%). Decizia de vânzare a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare, înregistrându-se o singură abținere din partea Longshield Investment Group S.A.