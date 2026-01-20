Bărbatul de 49 de ani s-a răsturnat cu mașina pe un câmp de lângă Buzău

Un bărbat de 49 de ani a ajuns de urgență la spital, după ce s-a răsturnat cu mașina pe un câmp de lângă Buzău.

Accidentul rutier s-a produs în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, pe DN2 E85, la intrarea în municipiul Buzău dinspre Ploiești. Șoferul ar fi fost proiectat în afara autoturismului. Potrivit presei locale, bărbatul de 49 de ani ar fi tatăl cântărețului Abi Talent, unul din tinerii care s-au îmbogățit din vlogging.

Cum s-ar fi petrecut accidentul în care a fost implicat tatăl lui Abi Talent

Primele informații arată că șoferul a pierdut controlul direcției din cauze încă neclare, iar autoturismul s-a răsturnat violent.

Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a fost aruncat în afara vehiculului. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili dacă acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice la momentul accidentului.

Bărbatul din Buzău este în comă după accidentul cumplit

Șoferul autoturismului a ajuns în comă la spital, după ce a suferit multiple leziuni. Echipa de medici de la Buzău ar fi solicitat un elicopter SMURD pentru transportul pacientului.

„Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco-abdominală, contuzie pulmonară bilaterală, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o altă unitate spitalicească din Capitală”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Buzău, potrivit Cancan.

Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Floreasca din București. Poliția din Buzău a deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului.