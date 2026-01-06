La fața locului au intervenit un echipaj SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care au declarat ulterior decesul victimelor.

„Intervenim pentru acordarea primului ajutor medical în cazul a două persoane căzute de la înălţime, de pe un bloc din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. La locul evenimentului intervine echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului Arad, precum şi un echipaj SAJ. La sosirea echipajelor medicale au fost identificate două victime, care prezentau leziuni incompatibile cu viaţa. Este vorba despre doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 50, respectiv 30 de ani”, a transmis ISU Arad.

Potrivit primelor informații, cele două persoane decedate sunt tată și fiu, având vârste de 57 și 27 de ani. Cei doi erau din Vaslui și se aflau în municipiu pentru a închiria un apartament în blocul respectiv. Bărbații ar fi sărit de la etajul 10, din balconul aflat în apropierea spațiului de depozitare al deșeurilor. Vecinii au spus că nu îi cunoșteau pe cei doi.

Poliția investighează cazul pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la această tragedie. Zonele din proximitatea blocului au fost securizate pentru efectuarea cercetărilor detaliate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE