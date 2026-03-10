Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un accident tragic a avut loc la o benzinărie din orașul Nové Mesto nad Váhom, în dimineața de 7 martie.

Un băiețel de doar 4 ani a fost lovit mortal de mașina condusă de propriul tată. Părintele și copilul se aflau la stația de alimentare pentru a face plinul mașinii.

După ce a terminat de alimentat, bărbatul a încercat să-și mute mașina, fără să realizeze că fiul său se afla lângă vehicul. Martorii au declarat că băiețelul ar fi fost prins sub roțile autoturismului în timpul manevrei de mers înapoi.

Echipajele medicale au ajuns rapid la locul incidentului, însă nu au putut să-i salveze viața copilului. „Îngerașul nu a avut nicio șansă, în ciuda eforturilor tuturor celor prezenți și ale salvatorilor. Am trimis imediat o ambulanță la locul incidentului”, a informat Petra Klimešová, purtătoarea de cuvânt a Centrului Operațional al Serviciului Medical de Urgență din Slovacia.

Benzinăria a fost închisă după accident, iar experții în trafic au fost și ei la fața locului timp de câteva ore.

Tatăl băiețelului, aflat în stare de șoc, a fost preluat de medici pentru îngrijiri. Poliția investighează circumstanțele tragediei pentru a stabili toate detaliile.

„Având în vedere caracterul sensibil al cazului, nu vom oferi informații suplimentare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției regionale din Trenčín, Petra Klenková.

Cazul a stârnit discuții aprinse în mediul online, unde utilizatorii și-au exprimat atât compasiunea față de familie, cât și indignarea față de neglijența tatălui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE