Un părinte francez și-a uitat cele două fiice la o benzinărie din Tento, regiunea Trentino-Tirolul de Sud, nordul Italiei, în timp ce se întorcea acasă din Italia. Tatăl a condus aproape 100 de kilometri și ajunsese la graniță, înainte de a fi anunțat că că fetele, în vârstă de 8 și 10 ani, nu mai erau în mașină.

Tatăl se oprise pentru a bea o cafea, moment în care fetele au coborât din mașină fără ca el să observe. La întoarcere, bărbatul și-a continuat drumul fără să verifice bancheta din spate.

Angajații benzinăriei au observat cele două fete rătăcind derutate prin zonă. Deși nu vorbeau italiana, fetele știau numărul de telefon al tatălui lor.

Poliția rutieră a fost chemată și l-a contactat pe bărbat, care credea că fiicele sale dormeau pe bancheta din spate. În timp ce tatăl s-a întors, polițiștii au avut grijă de copii.

„Cele două minore păreau calme și au fost distrase cu activități recreative” a menționat poliția peninsulară, într-un comunicat.

Mama fetelor, care era și ea în vacanță în Italia, dar separat de tată, a fost de asemenea anunțată. După aproximativ patru ore, ea a ajuns la benzinărie. În cele din urmă, copiii au fost predați în siguranță părinților lor.

Poliția a informat și procuratura și tribunalul pentru minori din Trento cu privire la acest incident.







