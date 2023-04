Whang-Od, cunoscută şi sub numele de Maria Oggay, şi- a perfecţionat arta tatuării încă din adolescenţă, învăţând de la tatăl ei.

Locuind în satul de munte Buscalan, l15 ore nord de Manila, în provincia Kalinga, ea este considerată cel mai vechi „mambabatok din ţară”, în traducere tatuator tradiţional.

Tatuajele manuale pe care Whang-Od le creează folosind doar un băţ de bambus, un spin dintr-un pomelo, apă şi cărbune, erau purtate doar războinicii indigeni Butbut.

„Desemnată drept ultimul mambabatok din generaţia ei, ea a imprimat simbolurile tribului Kalinga, care semnifică puterea, curajul şi frumuseţea, pe pielea a mii de oameni care au făcut pelerinaj la Buscalan”, a spus Vogue Philippines, într-o postare pe reţelele de socializare.

Apo Maria “Whang-Od” Oggay symbolizes the strength and beauty of the Filipino spirit.



Heralded as the last mambabatok of her generation, she has imprinted the symbols of the Kalinga tribe signifying strength, bravery & beauty on the skin.



Read more on https://t.co/2F1mJ5iQWG. pic.twitter.com/urVcA3g2Ek