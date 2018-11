Cu toate că mulți oameni cred că este vorba despre vacă, Knickers, așa cum a fost botezată bovina, este de fapt un taur uriaș care a fost castrat.

Boul are 1,93 metri înălțime și cântărește 1.400 de kilograme, scrie Metro. Este, însă, puțin mai scund decât Bellino, cel mai mare taur din lume care trăiește în Italia.

Knickers este atât de mare încât nu poate fi sacrificat, în așa fel încât carnea să fie vândută. Procesatorii de carne susțin că nu îl cumpără deoarece este mult prea mare.

Dovadă stau imaginile în care boul stă alături de vacile de dimensiuni normale, crescute pentru carne.

În loc să fie transformat în carne pentru burgeri, Knickers este îngrijit la ferma din localitatea australiană Myalup, situată lângă lacul Preston, notează sursa citată.

Deși nu le este de folos fermierilor, Knickers a primit o „misiune” importantă: să fie, pentru oameni, o sursă de inspirație pe Internet.

După ce au văzut imaginile cu boul impunător, oamenii ar vrea să-l desemneze pe Knickers drept noul lor simbol și conducător.

sursă foto: Twitter

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R

— 7 News Central Queensland (@7NewsCQ) November 27, 2018