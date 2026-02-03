Italia alesese o taxă de doar 2 euro, față de România care impune 5

Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a introdus o taxă de 2 euro pentru coletele în valoare de până la 150 de euro care sosesc în Italia din afara UE pentru a opri valul de mărfuri de la companii chineze de comerț electronic, cum ar fi Shein și Temu, și pentru a strânge bani pentru buget. Taxa se aplică coletelor care au ajuns în Italia după 1 ianuarie.

Cu toate acestea, companiile de logistică și operatorii aeroportuari italieni se plâng că taxa a dus deja la o scădere bruscă a numărului de colete mici gestionate de rețelele lor logistice.

Aceștia susțin că zborurile cargo din afara UE aterizează pe alte aeroporturi din bloc pentru a evita taxa și îndeamnă guvernul lui Meloni să suspende sau să abroge taxa.

Efectul de bumerang al taxei

„Măsura a avut un efect de bumerang”, a declarat Valentina Menin, director general al grupului industrial Assaeroporti, care reprezintă companii care administrează 32 de aeroporturi italiene, inclusiv Malpensa din Milano, unul dintre cele mai mari centre de transport de marfă din țară. „Întregul sector logistic italian pierde afaceri.”

Când a decis să impună taxa ca parte a bugetului pe 2026, Roma a estimat că ar putea strânge 122 de milioane de euro în acest an și 245 de milioane de euro în anul următor.

Însă, potrivit agenției vamale italiene, numărul de colete cu valoare mică care au sosit direct în Italia din afara UE între 1 și 20 ianuarie a fost cu 36% mai mic decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut.

Menin a declarat că cel puțin 30 de zboruri către Malpensa, punctul de sosire pentru 60% din toate mărfurile trimise în Italia pe calea aerului, au fost redirecționate către Liège în Belgia, Amsterdam și Budapesta de la începutul anului, deoarece companiile se reorganizează pentru a evita taxa.

Conform normelor UE existente, odată ce mărfurile intră pe piața unică și trec prin vamă la sosire, acestea pot circula liber fără verificări sau taxe suplimentare, permițând companiilor să evite cu ușurință taxa de manipulare a Italiei.

Industria logistică din Italia urmează să „piardă” dacă taxa nu va fi suspendată, a declarat Andrea Cappa, directorul general al Confetra, care reprezintă 60.000 de companii italiene de logistică și transport maritim.

Mărfurile intră in continuare fără taxe în Italia, prin alte țări

„Mărfurile intră în continuare în Italia cu camioanele, fără a plăti taxa necesară, ceea ce duce la creșterea poluării și la mutarea traficului către alte țări”, a spus el. „Situația se poate agrava doar dacă nu se găsește nicio soluție.”

Colectarea taxei în Italia nu va începe oficial decât în ​​martie, deoarece departamentul vamal și companiile de logistică își actualizează încă sistemele informatice pentru a ține cont de o taxă care a fost aprobată cu doar câteva zile înainte de noul an.

Cu toate acestea, companiile vor fi obligate să plătească taxa pentru toate coletele mici care au sosit începând cu 1 ianuarie, au declarat firmele de logistică.

Un parlamentar din Forza Italia, parte a coaliției de guvernare tripartite a lui Meloni, a propus parlamentarilor ca taxa să fie amânată până la 1 iulie, când UE urmează să înceapă, de asemenea, să colecteze o taxă vamală de 3 euro pentru toate coletele cu valoare mică care sosesc în interiorul blocului comunitar.

Situația din România

Și în România, taxa de 25 de lei pe coletele extracomunitare, introdusă de România de la 1 ianuarie, produce efecte contrare celor dorite și generează pierderi majore pentru bugetul de stat.

Marile platforme de e-commerce precum Temu, Shein sau Alibaba au găsit rapid soluții pentru a evita taxa, redirecționând transporturile către alte state din Uniunea Europeană, în special Ungaria.

Concret, companiile din afara UE și-au deschis filiale sau depozite în state care nu percep această taxă, iar mărfurile ajung acum pe aeroporturi precum Budapesta, nu pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni). Astfel, România nu doar că nu mai încasează taxa de 25 de lei per colet, dar pierde și taxele vamale și TVA-ul care erau plătite anterior în vamă.

