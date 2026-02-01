Concret, companiile din afara UE și-au deschis filiale sau depozite în state care nu percep această taxă, iar mărfurile ajung acum pe aeroporturi precum Budapesta, nu pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni). Astfel, România nu doar că nu mai încasează taxa de 25 de lei per colet, dar pierde și taxele vamale și TVA-ul care erau plătite anterior în vamă.

„Introducerea taxei logistice de 25 RON per colet, prin Legea nr. 229/2025, a avut efecte rapide și profunde asupra fluxurilor logistice desfășurate prin Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP)”, au declarat pentru Adevărul reprezentanții Asociației Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS.

Aceștia avertizează că măsura a dus la „o relocare masivă a fluxurilor logistice și vamale în afara României, cu impact fiscal și economic negativ”.

Datele citate arată că, în a doua jumătate a anului trecut, Otopeni a procesat aproximativ 7,36 milioane de colete de e-commerce, cu o valoare totală de peste 212 milioane de euro. Aceste volume reprezentau circa 50% din totalul mărfurilor tranzitate prin aeroport, contribuind la consolidarea poziției sale de hub logistic regional.

După introducerea taxei pentru coletele ce vin de pe Temu, Aliexpres, Shein și altele, situația s-a schimbat radical.

„Introducerea taxei logistice de 25 RON per colet a produs un efect aproape instantaneu: aproximativ 99% din volumele de e-commerce au fost redirecționate către alte puncte de intrare în UE. Principalul beneficiar a fost Aeroportul din Budapesta (BUD)”, spun specialiștii în transport internațional.

Comparativ, statul român ar fi putut încasa aproximativ 36,8 milioane de euro din taxa logistică. În schimb, prin vamuirea clasică în România, veniturile din taxe vamale și TVA ar fi depășit 100 de milioane de euro. În realitate, aproape toate aceste sume sunt acum colectate în alte state.

„Rezultatul: pierderi directe pentru bugetul de stat de aproximativ 700 de milioane de euro pe an”, avertizează reprezentanții PRO CUSTOMS, subliniind că efectele se resimt și la nivelul Aeroportului Otopeni, unde zborurile cargo au fost reduse sau relocate, cu pierderi directe de peste 2,5 milioane de euro.

De altfel, din cauza acestor taxe, chinezii de la Shein deschid un centru uriaș și în Polonia.

