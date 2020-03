De Ana Hațeg,

Marat Gatsalov, directorul teatrului din orașul Perm, a decis să organizeze, câtă vreme va exista interdicția dictată de pandemia de coronavirus, spectacole private de operă și de balet, pentru un singur spectator.

Acesta ar urma să plătească pe bilet prețul normal, deși va avea întreaga sală, de 850 de locuri, doar pentru el!

Ideea mi-a venit în urmă cu mai mult timp, când stăteam singur în sală și urmăream repetițiile. Mă gândeam că ar fi interesant un experiment de acest gen, un spectacol cu un singur spectator. Când a venit pandemia și au apărut restricțiile, mi-am zis că e momentul să-l punem în practică. Marat Gatsalov, directorul teatrului:

Proiectul se numește One on One (Unu la unu), se va deschide cu o operă de Puccini și, promite Gatsalov, va continua și după sfârșitul pandemiei de Covid-19.

Cum va fi ales însă acel unic spectator?

850 de doritori, câte locuri ale sala, se vor înscrie pentru spectacol, iar instituția va selecta unul singur, pe care-l va invita să-și plătească și să-și ridice biletul de la teatru.

