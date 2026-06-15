Potrivit Panorama.it, tehnologiile avansate, precum inteligența artificială, deschid uși către un „dincolo digital”, unde cei dragi, trecuți în neființă, pot continua să își facă simțită prezența prin mesaje, apeluri video și chiar conversații virtuale.

Poți vorbi cu cei care nu mai sunt cu ajutorul „Death Tech”

Această inovație, cunoscută sub denumirea de „death tech”, a generat un adevărat boom în industria tehnologică. Conform revistei științifice Nature, milioane de utilizatori din întreaga lume, în special din Statele Unite și țările asiatice, folosesc deja așa-numiții „griefbot”, chatbots care reproduc vocea, comportamentul și personalitatea celor care nu mai sunt printre noi.

Acest sector al tehnologiei este estimat să crească de la 35 de miliarde de dolari, cât valorează în prezent, la 61 de miliarde până în 2030. Acești „griefbots”, cunoscuți și sub denumirea de „deadbots”, se bazează pe modele de inteligență artificială care analizează datele online ale persoanei decedate, inclusiv postări pe rețelele sociale, înregistrări vocale și e-mailuri.

Vocile celor dragi sunt reproduse foarte exact

„Eu și mama mea discutăm despre noile filme care urmează să apară”, a declarat un utilizator al acestei tehnologii, conform sursei citate.

Reproducerea timbrului și tonului vocal al persoanei decedate este realizată cu ajutorul algoritmilor de deep learning, iar precizia este atât de mare, încât mulți dezvoltă relații continue cu aceste avataruri digitale.

Deja există companii care oferă abonamente lunare

Companiile care dezvoltă astfel de tehnologii au devenit tot mai numeroase, în special în Statele Unite. You, Only Virtual, o companie californiană, oferă servicii de creare a avatarurilor digitale, disponibile gratuit sau prin abonamente lunare de 20 de dolari.

Alte startup-uri, precum Eternos sau 2Wai, oferă soluții similare, iar în China, compania Super Brain dezvoltă o tehnologie de olograme și realitate virtuală pentru interacțiuni mai realiste. Însă, această tehnologie ridică întrebări etice și juridice.

Probleme serioase legate de etică

Veronica Neri, profesoară de Etică Media la Universitatea din Pisa, avertizează: „De multe ori, replicile digitale sunt create fără consimțământul persoanei decedate, folosind materiale private furnizate de apropiați. Mai mult, abonamentele plătite pot duce la o comercializare a durerii”.

Psihologii sunt, de asemenea, sceptici. Silvia Francesca Pizzoli, psihoterapeută și cercetătoare la Universitatea Cattolica din Milano, explică: „Nu știm încă ce efecte poate avea interacțiunea cu o reproducere hiper-realistă a unei persoane decedate, chiar dacă utilizatorul este conștient de realitate. Există riscul ca o persoană să devină dependentă de acest conținut și să nu mai poată accepta pierderea”.

Doliul este transformat în profit

În timp ce unii văd în aceste tehnologii un instrument pentru a face față durerii, alții atrag atenția asupra pericolului de a transforma doliul într-o afacere profitabilă.

La Los Angeles Comic Con, de exemplu, fanii regretatului Stan Lee au plătit câte 20 de dolari pentru a conversa cu un ologram al acestuia. În Coreea de Sud, seria documentară „Meeting You” folosește realitatea virtuală pentru a reuni oamenii cu cei dragi plecați dintre noi, generând audiențe uriașe.

În Europa, regulamentele privind inteligența artificială, precum AI Act, impun standarde stricte în ceea ce privește transparența și protecția psihologică, susține Veronica Neri. „Scopul acestor sisteme trebuie să rămână centrat pe om, pentru a-i proteja vulnerabilitățile emoționale, nu pentru a le exploata”.

Cu toate acestea, linia dintre utilitate și exploatare pare din ce în ce mai greu de trasat, pe măsură ce granițele dintre viață și moarte sunt rescrise digital.

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