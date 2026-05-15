Modele clasice precum Motorola DynaTAC 8000X sau Nokia 3310 sunt căutate, iar telefoane rare, precum Motorola MicroTAC 9800X alb, pot atinge prețuri ridicate.

Telefoanele vechi cu accesorii originale și stare bună se vând cu sume între câteva zeci de mii și milioane de forinți, de la 5.000 de euro în sus, în funcție de raritate și condiție.

Dispozitivele mobile vechi valorează chiar și zeci de mii de euro și pot deveni adevărate comori pentru colecționari. Piața telefoanelor retro a cunoscut o creștere spectaculoasă, iar modelele rare și bine întreținute se vând acum la prețuri exorbitante.

Un exemplu extrem este primul model de iPhone lansat în 2007, care a fost vândut la o licitație pentru suma impresionantă de 190.000 de dolari.

Telefoane vechi care valorează o avere

Telefoanele mobile, odată doar simple dispozitive de comunicare, sunt acum considerate artefacte ale unei epoci trecute și obiecte de colecție valoroase.

Modelele clasice precum Motorola DynaTAC 8000X, Motorola Razr V3 sau Nokia 3310 sunt extrem de căutate.

De asemenea, telefoane mai rare, cum ar fi Motorola MicroTAC 9800X în varianta albă sau modele precum NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4 și Bosch Cartel-T atrag atenția pasionaților și pot fi vândute la prețuri foarte mari.

Valoarea ascunsă în sertarele tale

De multe ori, telefoanele vechi sunt uitate în sertare sau aruncate, fără să știm că unele dintre ele ar putea să valoreze o mică avere.

Pe piața internațională, modelele în stare impecabilă și cu ambalajele originale se pot vinde chiar și pentru sume de șase cifre.

Un exemplu este BlackBerry Porsche Design P9981, un model de lux care este dorit de colecționari din întreaga lume.

Nu toate telefoanele vechi sunt valoroase

Chiar dacă poveștile despre telefoane vândute cu zeci de mii de euro sunt atrăgătoare, realitatea este că majoritatea dispozitivelor vechi se vând cu câteva zec de euro.

De exemplu, popularul Nokia 3310 se tranzacționează între 20 și 70 de euro, iar multe modele rămân fără cumpărători dacă nu există o cerere specifică.

Cum să îți crești șansele de a câștiga bani din telefonul tău vechi

Dacă ai un telefon vechi și te gândești să-l vinzi, există câteva trucuri pentru a-i crește valoarea. Este esențial să păstrezi toate accesoriile originale, cum ar fi cutia, încărcătorul și manualele de utilizare.

De asemenea, repararea micilor defecțiuni și o curățare temeinică pot crește semnificativ atractivitatea dispozitivului.

Vizitează site-urile de licitații pentru a verifica prețurile actuale, deoarece valoarea telefoanelor retro poate varia în timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE