Avertismentul oamenilor de știință

Specialiștii în climă avertizează asupra apariției unui fenomen El Niño deosebit de puternic, care ar putea deveni cel mai intens din ultimii 140 de ani.

Pentru a descrie amploarea posibilă a evenimentului, unii experți folosesc termeni precum „Super El Niño” sau chiar „Godzilla El Niño”, menite să redea impactul extrem al fenomenului.

Paul Roundy, cercetător în științe atmosferice la Universitatea din Albany, susține că acest eveniment are „potențial real de a fi cel mai puternic El Niño din ultimii 140 de ani”, potrivit The Inertia.

Real potential for the strongest El Niño event in 140 years. https://t.co/aT9IdIg4Fn — Paul Roundy (@PaulRoundy1) April 5, 2026

Estimările sugerează că fenomenul ar putea rivaliza cu episoadele majore din 1997–1998 și 2015–2016, considerate unele dintre cele mai intense din istorie.

Când ar putea începe fenomenul El Niño

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) estimează că El Niño ar putea debuta până în luna august. Totuși, alte modele climatice indică o posibilă apariție chiar mai devreme.

El Niño forming by May, potentially becoming strong by August — new ECMWF seasonal modeling.



By the numbers:



• 22% chance of a super El Niño by August

• 80% chance of a strong event

• 98% chance of a moderate event



That's according to data from 50 ensemble members. pic.twitter.com/LDOogrRcEC — Ben Noll (@BenNollWeather) March 6, 2026

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu anticipează instalarea condițiilor specifice încă din luna iulie.

Mai mulți cercetători, inclusiv specialiști de la universități americane, susțin că prognozele realizate în Europa, de NASA și din Australia converg către scenariul unui El Niño puternic.

Impactul unui El Niño puternic asupra vremii

Fenomenul El Niño influențează tiparele climatice la nivel global, iar efectele pot fi severe.

Patrick Barnard, director de cercetare la Centrul pentru Reziliența Climatică Costieră din cadrul Universității din California, Santa Cruz, a explicat că astfel de episoade sunt asociate cu valuri mai mari și cu o intensificare a eroziunii de coastă.

„În mod constant, aceste evenimente aduc valuri mult mai mari și un risc crescut de eroziune a plajelor”, a declarat Bernard pentru The Inertia în martie. Deși furtunile generate în Pacific pot deveni mai puternice, distribuția precipitațiilor rămâne dificil de anticipat.

Potrivit specialiștilor, există indicii că furtunile asociate fenomenului tind să se deplaseze mai mult spre nord, afectând mai puțin regiunile din sudul și centrul Californiei, comparativ cu episoadele anterioare.

El Niño reprezintă faza caldă a fenomenului climatic El Niño-Southern Oscillation (ENSO), un tipar natural care implică schimbări ale temperaturii apei și ale circulației atmosferice în zona tropicală a Oceanului Pacific. În timpul El Niño, apele mai calde se acumulează în partea estică a Pacificului ecuatorial, iar curentul jet se deplasează spre sud.

Acest lucru aduce, de regulă, condiții mai calde și mai uscate în nordul Statelor Unite, în timp ce regiunile de pe coasta Golfului Mexic și sud-estul SUA pot avea un risc crescut de inundații.