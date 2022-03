Oamenii au postat pe Twitter, marți dimineața, mai multe imagini cu zăpada din ultimele ore. În orice alte circumstanțe, ar fi o priveliște frumoasă: zăpadă albă, curată, acoperind acoperișurile vechiului Kiev.

Cu mii de oameni adăpostindu-se în subsoluri neîncălzite, în parcări subterane și în stații de metrou din tot orașul, schimbarea bruscă de vreme este îngrijorătoare. Temperaturile au fost peste 0 grade Celsius în ultimele două săptămâni la Kiev.

În zilele dinainte de începerea invaziei, cerul era albastru, iar orașul, însorit. În unele zile, stând afară la soare, jachetele de iarnă au fost abandonate. Primăvara părea să fie în aer.

Însă temperaturile au început să scadă în weekend și acum pământul îngheață la Kiev.

