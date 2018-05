E stare de alertă după o tentativă de asasinat în Pakistan la adresa ministrului de Interne. Ahsan Iqbal a fost rănit, duminică, după ce a fost la un pas de a fi asasinat. Incidentul șocant a avut loc pe măsură ce tensiunile politice s-au intensificat înaintea alegerilor legislative de la sfârșitul lunii iulie.

Talal Chaudhry, ministrul adjunct de Interne din Pakistan, a declarat că Ahsan Iqbal a fost împușcat în braț în urma unui atac petrecut în districtul Narowal din provincia Punjab. Tentativa de asasinat a avut loc în timpul unui miting electoral, scrie Agerpres.ro.

