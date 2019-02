Teodorovici a fost întrebat de ce bugetul Autorităţii Electorale Permanente s-a majorat, în acest an, cu peste 150%, pentru plata subvenţiilor pe care partidele parlamentare le primesc, lunar.

„Nu au cerut partidele, aceea a fost solicitarea de la AEP, fiecare ordonator de credit şi-a făcut solicitarea, discuţiile au fost purtate la nivel tehnic, cu colegii, asta a fost cifra care a rezultat, nu a fost un partid care a fost favorizat. M-aş bucura chiar dacă partidele, să vadă dacă legea pe permite să facă o alocare de aceste fonduri către zona de interes a României, sănătate. Pot face anumite proiecte dedicate copiilor din România, cu anumite nevoi, şi din dumele pe care le primesc, să le duc în această zonă, sper că legea să permită, dacă, nu, o putem modifica”, a răspuns Teodorovici.

PNL va propune reducerea subvenţiilor acordate partidelor politice

PNL va depune mai multe amendamente la proiectul de buget pe 2019 a anunțat, vineri, preşedintele partidului, Ludovic Orban, precizând că liberalii vor susţine, la dezbaterea din Parlament, reducerea subvenţiilor acordate partidelor politice, transmite Agerpres.

„Nu avem nevoie de o astfel de finanţare. Cu siguranţă vom analiza un amendament de reducere a alocărilor pentru partide. (…) Întrebaţi partidele de guvernământ. Nu noi am solicitat lucrul acesta. Nu noi am luat decizia, nu noi am solicitat, să nu cumva să identificaţi vreo răspundere pentru creşterea alocărilor pentru partide la noi. De altfel, veţi vedea la proiectul de buget că noi vom susţine reducerea acestor sume alocate către partide', a afirmat Orban.

Cum au ajuns partidele parlamentare să primească milioane de lei, lunar, subvenţie de la stat

Pe 9 decembrie 2017, Camera Deputaţilor a votat, în calitate de for decizional, iniţiativa legislativă a deputatului PSD Mircea Drăghici, prin care a fost modificată Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Legea a schimbat prevederea prin care „partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii” în „suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi de cel mult 0,04% din produsul intern brut”. Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis pe 16 ianuarie.

Potrivit site-ului Autorităţii Electorale Permanente (AEP), subvenţiile din luna decembrie 2017, înaintea modificării Legii menţionate, pentru PSD, PNL, USR, ALDE şi PMP au avut valoarea totală de 3.254.095 de lei.

După schimbarea în Parlament a legii, în ianuarie partidele au încasat în total 3.861.664 de lei, în februarie – 3.873.807 de lei, în martie suma totală a ajuns până la 13.476.154 de lei, iar în luna aprilie formaţiunile politice parlamentare au primit în total subvenţii de la stat în valoare de 7.074.589 lei.

Autoritatea Electorală Permanentă a virat, în luna februarie 2019, subvenţii în valoare totală de 13.350.939,91 de lei în contul partidelor politice.

Astfel, valoarea subvenţiei virate de AEP în contul fiecărui partid politic, în luna februarie, este repartizată astfel: Partidul Social Democrat – 7.597.299,16 lei; Partidul Naţional Liberal – 3.480.796,01 de lei; Uniunea Salvaţi România – 1.023.607,55 lei; Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – 756.587,15 lei; Partidul Mişcarea Populară – 492.650,04 lei.

