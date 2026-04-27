Ce arme avea asupra lui atacatorul de la cina cu Trump

Atentatul a avut loc la hotelul Washington Hilton, unde s-au auzit focuri de armă în apropierea unui punct de securitate. Suspectul, identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, avea asupra sa un arsenal serios în momentul atacului.

Conform autorităților, acesta era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Bărbatul a tras asupra unui agent al Serviciilor Secrete înainte de a fi imobilizat și arestat, dar agentul rănit a scăpat cu viață datorită vestei antiglonț.

De asemenea, oficialii au precizat că Allen ar fi cumpărat armele anterior și le-ar fi depozitat la locuința părinților săi, înainte de a le lua cu el în Washington.

„Manifestul” trimis familiei înainte de atac

Cole Tomas Allen ar fi trimis familiei, înainte de atac, o scrisoare lungă de 1.052 de cuvinte, considerată de anchetatori un manifest. New York Post,

În text, Cole Tomas Allen își explică motivațiile și își asumă acțiunea ca pe un gest justificat ideologic.

Allan Cole a scris în manifestul său că este de datoria sa să vizeze oficialii administrației Trump. Foto: Cole Allen/Linkedin

„Nu sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi păteze mâinile cu crimele sale”, se arată într-un fragment publicat de sursa citată

El susține că acțiunile liderilor politici îl afectează direct și spune că a decis să „facă ceva în privința asta”.

Țintele: oficialii administrației, „de la cel mai înalt la cel mai mic”

În același document, suspectul afirmă că țintele sale erau oficialii administrației Trump, pe care îi prioritiza „de la cel mai înalt rang la cel mai mic”. Deși susține că invitații obișnuiți și personalul hotelului nu erau vizați, recunoaște că ar fi fost dispus să îi atace dacă era necesar pentru a ajunge la oficiali.

Tot în manifest, acesta încearcă să își justifice acțiunea și din punct de vedere religios, afirmând că a nu reacționa în fața unor nedreptăți ar însemna „complicitate”.

Cole Allen a venit la eveniment cu trenul

Anchetatorii au stabilit că Allen a călătorit cu trenul din Los Angeles până la Washington, cu oprire la Chicago. S-a cazat la hotelul unde urma să aibă loc cina și ar fi profitat de breșe de securitate pentru a intra în clădire înarmat.

În manifest, acesta critică chiar securitatea evenimentului, spunând că nimeni nu a suspectat că ar putea reprezenta o amenințare. Autoritățile americane au anunțat că suspectul va fi pus sub acuzare în instanță federală.

Printre capetele de acuzare se numără agresiunea asupra unui ofițer federal și utilizarea unei arme de foc într-o infracțiune violentă. Ancheta este în desfășurare și urmărește să stabilească dacă a acționat singur și dacă există alte riscuri de securitate.

