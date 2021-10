Terapia Cluj acuză Agenția Medicamentului că nu a aprobat de 6 luni producerea antiviralului favipiravir în România

Într-o declarație pentru Libertatea, Dragoș Damian, directorul executiv al producătorului de medicamente Terapia Cluj, acuză Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România că nu i-a răspuns de mai bine de 6 luni la adresa prin care anunța că vrea să producă favipiravir în România.

Un anunț privind intenția de începere a producției a fost făcut chiar în luna mai, potrivit Ziarului Financiar.

De partea cealaltă, Robert Ancuceanu, președintele instituției, spune că o astfel de cerere nu a existat, dar că e posibil totuși să fi fost trimisă și rătăcită.

În schimb, spune că este problematic medicamentul în sine, deoarece acesta este varianta generică a unui alt antiviral, numit Avigan și realizat în Japonia. Iar acela avea efecte secundare extrem de puternice, susține Ancuceanu.

Favipiravir a fost dezvoltat inițial pentru gripă, dar este folosit și împotriva COVID pe motiv că reduce febra.

Noi am făcut inițial cerere în martie-aprilie și am revenit în iulie. Nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Noi putem să aducem într-o lună 60.000 de cutii de favipiravir din import și să îl producem în țară în 6 luni. Este nevoie de așa mult timp pentru că e nevoie de teste-pilot etc. Dar până atunci poate apărea alt medicament, mai bun, cum e cel de la Merck.

Dragoș Damian, directorul Terapia Cluj: